Este martes se realizó la presentación oficial del festival, que buscará la continuidad año a año. En esta primera edición contará con la participación de artistas consagrados, junto a prestigiosas bandas locales y del interior de la provincia.

Se realizará el 26 y 27 de febrero Se viene Litoral Rock

Este martes, en el hotel de ATE, se presentó oficialmente la edición inaugural de Litoral Rock. Un festival de gran interés cultural para la provincia, que posicionará a Santa Fe como plaza futura y permanente de un mega concierto que la identifique cada año a nivel nacional. La misma estuvo a cargo de Eduardo Tarragona y María Gurpegui, productores ejecutivos del evento, junto con Gustavo López Torres, secretario de Gobierno de la Comuna de Sauce Viejo; el encargado de recibir a los presentes fue uno de los conductores designados para animar el evento, Martín Ferratto (también uno de los responsables de la prensa junto a Manuel Rodríguez).

Litoral Rock se realizará el 26 y 27 de febrero de 2017 en el balneario Don Roque de Sauce Viejo. Dicho espacio cuenta con una reconocida trayectoria a nivel nacional aunque en otro género musical, por ser la sede del Festival del Pescador. En esta primera edición el festival contará con la participación de artistas consagrados y de gran convocatoria en este género musical. Actuarán Fito Páez, Salta la Banca, Los Tipitos, Coti, Guasones, Turf, Bulldog y Carajo.

A estos artistas se sumarán prestigiosas bandas de la ciudad y la región como Experimento Negro, All the Hats (Rosario), Mambonegro, Skamas, La Loca Alicia (Rafaela), Último Grito (Reconquista), La Posta (Paraná), Chino Mansutti, Los Cohibas y La Naranja, a los que se sumarán las dos bandas que serán seleccionadas a través de un concurso.

Dinámica



Tarragona explicó las características de los shows y la seguridad: “Con respecto al predio estamos muy atentos a la cantidad de gente que vamos a tener, entonces vamos a tener dos escenarios, con medidas internacionales de seguridad. Van a tocar diez bandas por noche; el festival va a empezar a las 19. Cuatro pantallas gigantes en 360 grados. Con respecto a la seguridad va a estar a cargo de la Policía de la Provincia de Santa Fe; en la parte interna a cargo de la empresa Escudar, que trabaja con la provincia. Vamos a tener 40 chicos de Cruz Roja por cualquier problema. La producción se va a hacer cargo del backline de todas las bandas, y va a haber una carpa VIP para los músicos y para los invitados de esa noche”.

Por su parte, López Torres destacó que el operativo vial será similar al que se implementa en el Festival del Pescador, por eso se habló con la provincia. “Tenemos dos campings, uno en el Balneario y otro al lado, que es Pura Isla. Ambos van a estar habilitados para acampar a precios muy cómodos. Después hay muchas cabañas, hotel: Sauce Viejo tiene una plaza turística muy grande y tenemos que empezara a promocionarla”.

Protagonistas



Entre los artistas el consenso fue el de destacar la importancia de un encuentro de estas características, como vidriera y espacio de representación: en eso estuvieron de acuerdo

Pupo Cabral (La Loca Alicia), Chino Mansutti, Baltasar Romero (Cohibas) y Rodrigo” Negro” González (Experimento Negro), quien fiel a su estilo destacó la difusión de nuestros paisajes. Luis “Pollo” Sáez (La Naranja), quien se señaló a sí mismo como el más viejo de los artistas presentes, destacó: “Creo que después del Chateau Rock ‘86 va a ser el festival más grande en que voy a tocar”, afirmó entre risas.

Matías Damato habló en su doble carácter de músico y parte de la organización, como uno de los responsables del armado de la grilla. “Ellos (los productores) me tiraron una lista que querían que esté en el festival, traté de hacer lo posible. Hubo cambios: de las diez bandas iniciales quedaron tres nada más. Hubo limousines que no querían entrar en Sauce Viejo (risas). Me toca ser parte como músico, porque toco el bajo en All the Hats y con Coti Sorokin; así que creo que voy a quedarme a vivir una semana ahí adentro. No conozco en la zona un festival de las dimensiones que se están manejando”.

El concurso



Sobre el certamen del que saldrán las dos bandas que se sumarán a la grilla (las cuales tocarán una cada día) explicó Gurpegui: “Las bases y condiciones van a estar publicándose en 48 horas. La dinámica del concurso va a consistir en subir dos videos por mensaje privado a la página de Facebook. La primera etapa consiste en una preselección definida por la votación del público: las 20 bandas con mayor cantidad de votos son las que van a concursar. En la segunda etapa, la clasificatoria, dentro de esas 20, las dos seleccionadas van a ser elegidas por un jurado, cuyos nombres también van a estar publicados junto con las bases y condiciones”.

Localidades



Las entradas ya están a la venta en ATE Casa España (Rivadavia 2871), ATE Mutual (Rivadavia 2805) y todas las sucursales del sistema Ticketway (www.ticketway.com.ar). Los primeros 1.500 tickets se venderán a un precio promocional de 500 pesos para los dos días.