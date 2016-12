http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Será a través del concierto “Músicas del Mundo para Navidad”. Arrancará a las 21, bajo la dirección de Alejandro Molina, en calidad de invitado.

En el Patio de los Naranjos Fin de ciclo para el Polifónico

El viernes 23 a partir de las 21 el Coro Polifónico Provincial cerrará el año en el Patio de los Naranjos del Colegio de la Inmaculada Concepción (San Martín 1540), a través de un concierto titulado “Músicas del mundo para Navidad”. Con esta actividad, el ensamble vocal santafesino finalizará su temporada número 55, que estuvo signada por “muchísimas actuaciones y logros maravillosos”.

El concierto será dirigido por Alejandro Molina, en carácter de director invitado y contará en su repertorio las piezas “Riu, riu chiu”, “Dadme albricias”, “Hacia Belén va una burra”, “Fuentecilla que corres”, “Tu scendi dalle stelle”, “For unto us”, “Cantique de Noël”, “O come all ye faithful”, “Christmas Lullaby”, “Amen! Tell it on the mountain”, “María Natividad”, “El nacimiento”, “Aguinaldo Margariteño”, “Tambores de Navidad”, fragmentos de la “Misa Criolla” y “Gloria”.

Fernando Morello, Pablo Tavella, Mauricio Lisa, Alejandra Pistoni, Daniel Caronni, Graciela Plank, Sergio Marchi, Matías Bustafán, Antonela Magani, Roberto Nadalet, Alejandro Molina y Daniela Cavaglia son quienes cumplirán funciones como solistas vocales e instrumentistas.

Año positivo

Desde el Coro indicaron que la temporada que culmina tuvo momentos maravillosos, como las interpretaciones de la Sinfonía N° 2 de Mahler, “La vida breve” de Manuel de Falla con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario con la dirección de David Del Pino Kingle, “Israel en Egipto” con la Barroca del Suquía, “El Mesías” de Haendel dentro del proyecto “Cantemos con el Coro”, con la dirección de Sergio Siminovich.

También resaltaron las dos funciones recientes de “Carmina Burana” con la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe con la dirección de Alejandra Urrutia y la posibilidad de haber podido contar este año con la presencia del maestro Eduardo Ferraudi.