Lifschitz y las elecciones: "En principio, la idea es unificar"

Miércoles 21.12.2016

10:06

“Hay una cuestión de practicidad para evitar la complejidad de cuatro elecciones. Creo, incluso, que en eso hay un consenso con el ciudadano común”, expresó el mandatario. La semana próxima firmaría el decreto.

Ivana Fux

ifux@ellitoral.com



El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, confirmó este miércoles mañana que antes de fin de año firmará el decreto de convocatoria a elecciones locales para el año que viene, y adelantó que su decisión se encamina a unificar dichos comicios con los legislativos nacionales.



En diálogo con El Litoral y C&D, el mandatario reveló que sus funcionarios ya realizan las gestiones pertinentes ante la justicia electoral nacional, para compatilizar los sistemas electorales diferentes que se deberán utilizar en cada elección.

- ¿Cuándo se conocerá el cronograma electoral?



- Me comprometí a hacerlo antes de fin de año así que espero que en la última semana del año, saquemos ese decreto. Estamos ultimando algunos detalles con la justicia electoral federal para no tener ningún problema posteriormente. Son dos mecanismos (electorales) distintos. Ya en 2013 sucedió lo mismo y no hubo problemas.

- ¿La idea es hacer elecciones conjuntas, por eso están compatibilizando sistemas?



- En principio, ésa es la idea, porque la mayoría de los sectores políticos se han manifestado en esa dirección si bien hubo otras posturas, pero en términos generales hay un consenso. Más allá de lo político, hay una cuestión de practicidad para evitar la complejidad de cuatro elecciones. Creo, incluso, que hay un consenso en eso con el ciudadano común, así que estamos ultimando detalles para poder sacar el decreto.

- ¿Entonces el título es ‘elecciones unificadas’?



- Bueno, no puedo adelantarlo hasta que no tengamos la decisión final... Podría haber algún inconveniente en la compatibilización de los sistemas, pero hasta ahora eso no lo visualizamos.

- ¿Dicha compatibilización permitiría que se utilice sin inconvenientes la boleta única, porque hubo advertencias en este sentido de Pablo Javkin?



- Estamos en conversaciones. Entre hoy y mañana había una reunión en Buenos Aires del ministro (Pablo) Farías por este tema, así que si se resuelve favorablemente, vamos a avanzar en los próximos días. Nosotros tenemos que mantener para las elecciones locales la boleta única, incluso la ley provincial establece que ése es el único sistema que puede utilizarse, y por otro lado, Nación tiene el sistema de boleta sábana común, pero esto es perfectamente compatible. Ya lo hicimos en 2013 y espero que lo podamos hacer en esta oportunidad sin inconveniente.