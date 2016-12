http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Miércoles 21.12.2016 | Última actualización | 18:23

18:10

El presidente tatengue y un balance del 2016 Spahn: "La actualidad de Unión es muy sólida" “Es un año muy positivo para nosotros, tanto en lo institucional como en lo deportivo”, aseguró. Elogió a Pumpido y dijo que le buscará dos refuerzos. “Es un año muy positivo para nosotros, tanto en lo institucional como en lo deportivo”, aseguró. Elogió a Juan Pablo Pumpido y dijo que le buscará dos refuerzos.

De la Redacción de El Litoral

deportes@ellitoral.com



Fue un día de raid radial el martes para el presidente de Unión, entre LT 10 y las emisoras que transmiten en simultáneo el programa oficial del club que se llama “La vida color de Unión”. Luis Spahn dejó frases y conceptos importantes:



* “Desde lo institucional y deportivo el año es muy positivo, estamos muy contentos y disfrutando de la actualidad de la institución que es muy sólida”.



* “Me preocupa sobremanera el mes de enero, no veía soluciones. Trabajé bastante por Unión yendo más de una vez por semana a Buenos Aires pero cayó todo en saco roto, no hay grandeza en los componentes del fútbol, se preocupan por cuestiones secundarias y el tiempo vino y nos pasó por encima”.



* “Hay un objetivo del gobierno de desligarse de la responsabilidades que tiene como contrato, hay una realidad y es que todavía sigue en pie. El contrato no está rescindido y hay una voluntad férrea de rescindirlo, se dijo que iba a haber una Comisión que iba a conseguir sumas mayores pero no se consiguieron. Hay un contrato con el Estado que se está negociando: esa cuota especial que estaba sujeta a firmar un plan de desendeudamiento en el cual Unión no tiene que firmarlo porque no tiene deuda con AFA. Eso generaba dudas porque se firmaba una vez que termine el fútbol, se cerraron las puertas del fútbol, cada uno a su casa y vamos a ir a tocar timbre donde no hay nadie”.



* “Pudimos conseguir algunos recursos y les adelantamos un dinero a los jugadores para que puedan pasar unas fiestas con relativa tranquilidad; si bien no es importante, es respetable”



* “El gobierno pondría un dinero como indemnización para terminar el contrato que sería un refuerzo para los clubes en enero y febrero. Si tenemos la bondad de firmar el contrato con esta gente (ESPN, Fox o Turner) podría haber un principio de solución, estaríamos cobrando cuotas dobles que vendría bien para compensar por las dos cuotas que perdimos en el primer semestre, más lo que faltó en este segundo semestre que fue lo que nos desacomodó”.



* “Creo que Turner con Fox habían tomado una posición dominante y mezquina, sintiéndose monopólicas en esta situación, con condiciones vergonzosas para el fútbol argentino como querer firmar un contrato a 15 años. También querían el ciento por ciento de los derechos de Internet y de los derechos audiovisuales”.



* ¿García Guerreño a Independiente?: “Hay contratos y un sistema legal que hay que respetar, ahora si ponen una cantidad de plata que nos haga evaluar la alternativa se verá. Tenemos claridad, sabemos que somos cuestionados y que el paso del tiempo nos dio la razón: lo deportivo tiene que ir de la mano con lo económico y ninguno puede avasallar la situación del otro carril. Nosotros a medida que recibamos pedidos lo iremos evaluando con los directivos. Hay un deseo de nuestro técnico Pumpido que quiere que se queden todos; es un deseo relativo, ya que quiere que se quede la estructura del equipo que terminó jugando pero también hay que tener el plantel al día”.



* ¿Martín Rolle a Chile?: “Hay un posicionamiento y Rolle no es un jugador considerado titular, dentro de mantener la estructura, está en el límite de los prescindibles e imprescindibles. Hay jugadores que el cuerpo técnico vería con buenos ojos que se alejen para promover a más juveniles”.



* ¿Se puede ir Acevedo?: “Hay cuatro volantes centrales de muy buen nivel y todos con condiciones de ser titulares, pero es un puesto donde hay lesiones y suspensiones, por eso no es descabellado tener cuatro números cinco”.



Los refuerzos para 2017



“Vamos a buscar refuerzos porque tenemos el objetivo de consolidar el semestre que viene. La campaña de Juan Pablo fue muy buena, encontró jugadores nuevos como Godoy, Algozino y De Iriondo que se consolidaron en estas seis fechas con un rol protagónico y trataremos de consolidar las áreas más neurálgicas. Buscaremos refuerzos y no está sujeto a la llegada de ingresos extras por venta, no sería ilógico que no vendamos a nadie, que queden jugadores libres y que traigamos refuerzos”, aseguró el presidente de Unión.