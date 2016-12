Queda firme la medida que supermercados no den mas bolsas de plástico

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

La justicia porteña ratificó la prohibición, a partir de 2017, de la entrega de bolsas de plástico en los supermercados, hipermercados y autoservicios de esta capital.

Es que la justicia no hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por empresas vinculadas a la industria del plástico con el objetivo de que se suspenda la aplicación de la resolución que, a partir del 1 de enero del año entrante, prohíbe dar en la línea de cajas de supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos y bebidas bolsas no biodegradables.



La jueza Cecilia Mónica Lourido, titular del juzgado N 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvió rechazar las medidas cautelares solicitadas por empresas vinculadas a la industria del plástico en la causa “ADOC ENVASES S.R.L. Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR AUTÒNOMA” y en el expediente “APYMEP ASOCIACIÒN CIVIL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”.



Las causas cuestionaron la resolución 341/APRA/2016 mediante la cual “se prohibió en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la entrega en líneas de cajas, en cada venta, de bolsas no biodegradables livianas utilizables para transporte de mercaderías en los supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos y bebidas a partir del 1 de enero de 2017”, y se aprobó un nuevo “Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No Biodegradables”.



Las empresas sostuvieron que la resolución dictada por la Agencia de Protección Ambiental contraviene los fines previstos en la ley 3147. Esa ley, sancionada en 2009, “tiene por objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no biodegradables por aquellos que sí lo son”.



Pero la jueza sostuvo que “todos los plazos fijados en el artículo 5 de la ley 3147 se encuentran, a la fecha, cumplidos por lo cual no se advierte prima facie que la APRA haya excedido su competencia ni incurrido en exceso reglamentario al prohibir a partir del próximo 1 de enero la entrega en línea de cajas de bolsas no biodegradables livianas en supermercados, hipermercados y autoservicios”.



“En efecto, la resolución cuestionada no hizo más que diferir en el tiempo la prohibición contenida en la ley 3147”, afirmó Mólica Lourido en la resolución dictada el pasado 15 de diciembre y conocida este miércoles. En los fundamentos de la sentencia, la magistrada también aclaró que “la resolución 341/APRA/2016 no prohíbe la producción ni comercialización de las bolsas no biodegradables sino solamente su entrega en la línea de cajas de los supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos y bebidas de la Ciudad de Buenos Aires”.



Así, “las bolsas no biodegradables que los actores producen podrían ser vendidas al público en las góndolas de los comercios, al igual que el resto de los productos”. Mientras tanto, en la causa impulsada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico se solicitó suspender los efectos de la ley 3147, pero la jueza también lo rechazó.