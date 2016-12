Para los gremios, la salida de Constantini es una "muy mala noticia"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Jueves 22.12.2016

8:34

Dijeron que la ex CEO de General Motors Argentina fue echada e hicieron responsable al vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui.

El Litoral

DyN

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró hoy "una muy mala noticia" la salida de Isela Constantini al frente de Aerolíneas Argentinas, y afirmó que "no renunció, fue echada".

Además, responsabilizó al vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, por esta decisión, y dijo no tener "ninguna expectativa" sobre su sucesor, Mario Dell'Acqua.

"Renuncia es una forma de repetir el discurso político correcto. Isela Constantini no renunció, fue echada. Es una muy mala noticia", aseveró.

En declaraciones a radio Rivadavia, el sindicalista contó que la semana pasada, Constantini les aseguró a los gremios durante una reunión que "se iba a quedar, y que iba a seguir peleando para que le dieran el presupuesto que le habían recortado".

En ese marco, explicó que la ahora ex funcionaria "requería 400 millones de dólares para el año que viene, y la asignaron solo 160", y que además, el Gobierno "estuvo asignando rutas y recursos a empresas transnacionales que compiten con Aerolíneas, y eso la tenía bastante preocupada". "A Isela Constantini le pidieron que renuncie. Decir eso o que la echaron, es lo mismo", insistió Biró.

El titular de APLA resaltó que la presidenta de la empresa General Motors Argentina hizo "una buena gestión" al frente de la aerolínea de bandera, aunque admitió que fue "muy dura al momento de negociar".

De hecho, uno de los inconvenientes por los que atravesó la gestión de Constantini en Aerolíneas Argentina fue la atomización de los gremios de los distintos sectores, que en más de una oportunidad paralizaron el funcionamiento de la empresa.

Consultado sobre cómo veía la designación de Dell'Acqua como sucesor de Constantini, Biró afirmó que no tiene "ninguna expectativa" porque no lo conoce, aunque recordó que durante su gestión al frente de la empresa Intercargo, "le bajó un 5 por ciento la tasa por el uso de las rampas a las transnacionales, y eso perjudicó a Aerolíneas".

"Cuando viene alguien nuevo a hacerse cargo en una actividad tan compleja, en un año de gestión recién se está acomodando. Y poner a otro que no viene de la industria, que no tiene continuidad, que no sabe nada, es siempre volver a cero. Y eso es garantía de que nada funcione", advirtió.

Por último, responsabilizó al vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, por la salida de Constantini de Aerolíneas.

"Quien maneja la aviación en la Argentina es Gustavo Lopetegui. Cuando desembarcó en el Gobierno, empezaron a beneficiar a las transnacionales y a perjudicar a Aerolíneas. (el ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich está haciendo más o menos lo que hacía el ministro del Gobierno anterior con La Cámpora, que no lo dejaban ni opinar", remarcó.