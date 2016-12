http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Jueves 22.12.2016 | Última actualización | 18:06

Aprobado por 166 votos contra 5 Es ley la reforma del impuesto a las Ganancias La Cámara de Diputados le dio media sanción. Este miércoles había sido aprobado en el Senado.

DyN



La alianza oficialista Cambiemos, con la colaboración de las distintas versiones del peronismo disidente, avaló hoy las modificaciones realizadas en el Senado al proyecto consensuado para modificar el impuesto a las Ganancias y lo convirtió en ley a 48 horas del acuerdo sellado entre el Gobierno nacional, los gobernadores y la cúpula de la CGT.



La iniciativa fue sancionada con 167 votos positivos, que pertenecieron a las fuerzas oficialistas, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Peronismo para la Victoria y otras bancadas minoritarias, cuatro negativos que correspondieron a los diputados de izquierda, y las abstenciones de Berta Arenas y Luis Lusquiños (Compromiso Federal) y Alcira Argumedo (Libres del Sur).



Los diputados por el Frente para la Victoria (FpV) se retiraron del recinto antes de iniciarse el debate de la propuesta porque según explicó el jefe de la bancada, Héctor Recalde, el proyecto que devolvió el Senado "es peor que el primero que había mandado el Gobierno".



En la apertura del debate, que duró un poco más de dos horas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina (PRO), aseguró que la modificación del impuesto a las Ganancias "viene a reparar una injusticia histórica, las profundas inequidades y distorsiones que se fueron generando los últimos años" contra los trabajadores. Este es el primer Gobierno que les baja los impuestos a los trabajadores, no se dejen engañar", aseguró Laspina, quien ponderó que la iniciativa es producto del diálogo del Gobierno con gobernadores, la CGT y distintos bloques legislativos.



El macrista precisó que el texto consensuado "actualiza las escalas del artículo 90, congeladas desde el año 1990", destacó la deducción especial del 22 por ciento para las zonas patagónicas y marcó que los nuevos jueces a partir del año próximo "van a pagar el impuesto a las Ganancias como el resto de los argentinos".



A continuación el radical Luis Pastori resaltó que "ha primado la sensatez" en el tema Ganancias y afirmó que se trata de un proyecto "que satisface a todos, que viene a poner equidad y justicia".



Por su parte, el massista y miembro del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, defendió el acuerdo alcanzado en relación a la modificación del impuesto a las Ganancias porque "pudimos discutir escalas que venían desde más de una década y que el poder de turno se había negado a discutir". En este contexto, el legislador resaltó que en la propuesta "incorporamos una fórmula de actualización" porque "sistemáticamente los gobiernos de turno quieren llevarnos a discutir en el momento que discutimos paritarias y poner el impuesto a las Ganancias como moneda de cambio".



Daer dijo estar "convencido de que fuimos en el buen camino, que encontramos el punto posible, venimos a ratificar lo mismo que dijimos públicamente y en las discusiones con ministros del Gobierno, lo vengo a ratificar como miembro de esta Cámara y como secretario general de la CGT".



Por su parte, el titular del bloque Justicialista, Oscar Romero, acusó que el Gobierno "no estaba dispuesto a tratar Ganancias este año; es así que un grupo de presidentes de bloques decidimos solicitar una sesión especial y a partir de ahí el Ejecutivo se avino a acordar una sesión extraordinaria con un tema específico que era Ganancias".



A su turno, la diputada socialista Alicia Ciciliani anunció el apoyo de su bloque al proyecto que "mejora la situación de los trabajadores" y estimó "absolutamente rescatable que hoy finalicemos nuestro año legislativo en el marco de diálogo y consenso".



Pitrola, en tanto, advirtió que "hay una mala noticia, los salarios siguen pagando impuesto a las Ganancias. No es cierto que 400 mil trabajadores menos pagarán el impuesto el año que viene" y explico que "si tenemos una modestísima paritaria del 25 por ciento más salarios pagaran Ganancias".



Casi en el cierre del debate, el sanjuanino José Luis Gioja (FpV) justificó la decisión de quedarse en el recinto junto a sus cuatro comprovincianos pese a la decisión de la bancada de abandonar el recinto en rechazo a la propuesta. Gioja, quien votó en forma positiva, lamentó la situación interna del bloque kirchnerista porque "esto se hubiese arreglado muy bien si este diálogo se hubiese hecho al momento de tratar el presupuesto", dijo. "No se gobierna con el látigo, no se gobierna creyendo que somos los dueños absolutos de la verdad", agregó el ex gobernador, quien defendió la decisión mantener libre de retenciones a la minería y desafió a gravar "a la pampa húmeda". Gioja remarcó: "No quiero ningún mote, ni acepto ningún mote, defiendo los intereses de la provincia de San Juan".