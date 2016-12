http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Jueves 22.12.2016

Es ley Aumentarán las penas para delitos viales en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes

DyN



La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta las penas a quienes cometan delitos viales en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, al rechazar los cambios realizados en el Senado.



La iniciativa fue sancionada por una amplia mayoría con 197 votos a favor, uno negativo y cuatro abstenciones.



En tanto, familiares de víctimas de delitos como Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre de Flores, y Viviam Perrone, madre de un joven que en 2002 fue atropellado y abandonado por un conductor que escapó, celebraron la medida.



Por su parte, Perrone pidió que "no los hagan esperar" a los familiares de las víctimas "12 o 14 años" para obtener justicia, y apuntó: "No me voy a olvidar de todos aquellos a los que no les interesó los muertos viales durante todos estos años". "Sé que esta Ley es la base, vamos a seguir adelante. A partir de ahora, el que atropella en estado de ebriedad o con exceso de velocidad o que se escapa y deja tirada a la víctima en la calle, es un agravante", enfatizó en declaraciones a la prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación.



Además, dijo esperar "reducir la cifra de 25 personas por día que mueren en hechos viales", y aseguró: "No me voy a olvidar de todos los que nos tomaron de la mano y nos dijeron ’se va a producir un cambio’".



En tanto, Bagnato consideró que dieron "un gran paso", y deseó: "Ojalá no tengamos que esperar 12 años para que las víctimas tengan los mismos derechos que tienen los delincuentes en la Argentina". "Estas leyes no son para nosotros, son para todos los ciudadanos de bien. Nosotros ya perdimos, nuestros familiares no vuelven más. Estamos luchando para que a ustedes no les maten un hijo, un padre, o un hermano", concluyó.