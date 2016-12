http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Jueves 22.12.2016

20:18

Colón se quedó sin DT

Renunció Paolo Montero

ADELANTO. El uruguayo Paolo Montero se comunicó este jueves por la tarde con el presidente de Colón, José Vignatti, para informarle que no seguirá dirigiendo al primer equipo de la institución. Si bien no se confirmaron los motivos, Montero se iría a Rosario Central.

Foto: Archivo El Litoral



Colón se quedó sin DT Renunció Paolo Montero ADELANTO. El uruguayo Paolo Montero se comunicó este jueves por la tarde con el presidente de Colón, José Vignatti, para informarle que no seguirá dirigiendo al primer equipo de la institución. Si bien no se confirmaron los motivos, Montero se iría a Rosario Central. ADELANTO. El uruguayo Paolo Montero se comunicó este jueves por la tarde con el presidente de Colón, José Vignatti, para informarle que no seguirá dirigiendo al primer equipo de la institución. Si bien no se confirmaron los motivos, Montero se iría a Rosario Central.