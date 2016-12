Brítez y Leguizamón anticiparon los clásicos de 2017

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El defensor de Unión y el delantero de Colón realizaron un balance de este año, pero también esperan con ansias ser protagonistas de los derbies a disputarse en febrero y en abril del próximo año.

Alberto "Nene" Sánchez

El martes último, a las 22 y en vivo por la pantalla de Cable y Diario, del multimedios de El Litoral, se emitió, como en toda la temporada, Dame Gol, el producto televisivo dedicado a Colón-Unión, Unión-Colón.



En el penúltimo programa del año, con la conducción de Adrián Brodsky, y la participación especial de los panelistas Silvina Camino, Graciela Sauco y Hugo Sánchez (Enrique Cruz ya se encuentra de vacaciones), el estudio recibió la visita de dos destacados futbolistas nacidos en nuestra ciudad, que forman parte de los planteles de Unión y Colón. Se trata de Emanuel Brítez y Nicolás Leguizamón, respectivamente.



La metodología esta vez estuvo organizada de la siguiente manera: con ambos protagonistas en el lugar, quien se presentó ante las cámaras en primer lugar fue “Ema” Brítez, quien dijo: “Me gané el respeto del hincha de Unión, sé que me quieren mucho, y yo les tengo mucho aprecio, es la realidad. Aunque siempre hay uno que me dice: ‘Negro, vos sos un crack, tenés muchas condiciones, pero tenés que tranquilizarte un poquito, me tenés cansado con tus expulsiones’. Yo lo tomo de buena manera porque sé que es cierto, es así. Me ha pasado con gente que no me conocía, que tenía una mala imagen de mí por como soy dentro de la cancha, pero cuando me tratan cuando nos juntamos a comer un asado o en algún bar, cambian totalmente esa idea”.



“Dentro de la cancha, durante los partidos, hay de todo. El otro día, contra Racing, charlando con Bou en la barrera, no sé qué le pasaba a ‘Licha’ (Lisandro López), que se quejaba de algunas cosas con Rivero, y yo trataba de calmarlo al ‘Licha’, le decía que se tranquilizara, que no pasaba nada, y Bou me escuchó y me dijo: ‘Ahora sos buenito Negro...’”, contó el lateral derecho.



—¿Cuál fue el delantero que más te complicó?



—Siempre dije que el más duro al que marqué fue Emmanuel Gigliotti. Para colmo lo tuve que marcar en el clásico que jugamos en nuestra cancha y yo jugué de marcador central. Es el delantero que más me complicó, por sus movimientos, por la fuerza que tiene a pesar de no ser tan “fisicudo” como creía, pero usa muy bien el cuerpo y va al choque siempre.



—¿Qué amigo tuyo no llegó a jugar en Primera o no se destacó tanto como pensabas?



—Hay dos o tres. Uno de ellos es “Tincho” Antoniazzi, también “Seba” Caballero, que está jugando en la B Nacional, que no pudo aprovechar la posibilidad que se le dio en Unión; y también tengo a otros amigos, como “Nico” Bruna, el “Morocho” Magnín. Después hay un montón de chicos que quedaron en el camino con grandes condiciones, y que hoy en día están jugando en el Argentino A o B, y que la vienen peleando.



—Hoy a Pumpido se lo nota más suelto en las declaraciones, ¿cómo está con ustedes?



—En la primera charla técnica temblaba. Lo que tiene a favor es que nos conoce mucho a muchos de nosotros, y eso le facilitó las cosas, y a nosotros también. Desde el momento en que llegó les dijimos a los dirigentes que era el técnico que queríamos. Hoy está más suelto, pero conmigo es rara la relación, porque nos conocemos desde hace muchos años, Juampi fue el técnico que me llevó a primera, con Nery, el papá. Por eso la relación es más de amistad que de técnico a jugador. Tanto a Nereo (Fernández) como a mí nos pide opiniones, siempre se acerca a nosotros, y también nos llama al cuarto de él para hablar, lo mismo que “Patita” (Mazzoni) o el “Perro” (Donnet).



—A propósito de técnicos, ¿qué diferencias encontrás entre Madelón y Pumpido?



—Tienen distintas maneras de mirar el fútbol. “Leo” es un técnico de mucha experiencia, tiene cosas de la vieja camada de técnicos, en cambio “Juampi” es un entrenador joven, nuevo en el fútbol argentino, que es más de salir jugando por abajo, triangular. Por ahí con “Leo” le dábamos más importancia a la segunda pelota y con “Juampi” noto que tenemos más juego dentro de la cancha.



—En cuanto a los objetivos para lo que viene, ¿piensan en entrar a algún torneo internacional?



—Todavía falta jugar un semestre. Estamos muy contentos de haber terminado en el lugar que terminamos, en el octavo puesto, más allá de que estábamos haciendo un torneo regular y lo pudimos terminar como bueno; es obvio que nuestro objetivo es tratar de meter a Unión en la historia, en alguna Copa. Siempre lo hablamos con el técnico y con Nereo, sería muy lindo.

“Legui”, el hijo de “Legui”



Luego fue el turno de Nicolás Leguizamón, quien habló de las sensaciones vividas al convertirle un gol a Boca en La Bombonera: “A uno que le gusta mucho el fútbol y lo mira desde chico, sabe y sueña que sería muy bueno hacer un gol en la cancha de Boca. A Nico (Silva) creo que le agradecí como tres veces el centro que tiró, fue un muy buen centro. Tuve tres chances para convertir, una entró, la otra pegó en el palo, y la tercera me la sacó el arquero al córner. La que pegó en el palo, yo estaba en diagonal, pero veía que iba a pegar en el palo”.



—¿Creés que el segundo gol de Boca llegó en un momento y a través de una jugada que influyó en el ánimo de ustedes?



—Lo dije después del partido, si Boca no nos hubiera convertido el segundo gol en el momento que lo hizo, creo que el partido se podía haber dado de otra manera, porque en la cancha de Boca, contra semejante rival, cuesta mucho empatar un partido; pudimos hacerlo pero lamentablemente se encontraron en ventaja nuevamente a los pocos minutos.



—¿Practicás los movimientos dentro del área durante la semana?



—Los trabajamos mucho con el cuerpo técnico. Ellos me piden constantemente que encuentre las diagonales, que haga los movimientos a espaldas de los defensores contrarios. Por suerte el otro día salió, pero las pelotas también fueron precisas, porque a veces se van un poco largas, otras se quedan cortas, y a veces ni llegan porque los compañeros toman otras decisiones. El que está siempre en contacto con los delanteros es el Chengue Morales, porque es el puesto en el que él siempre jugó.



—Es importante lograr continuidad, ¿no es así Nicolás?



—Por supuesto. Con el correr de los partidos uno se va animando a hacer cosas que al principio no hace, eso lo da la tranquilidad que te dan el cuerpo técnico y los compañeros. Tenemos un muy buen grupo, estamos muy bien. Nos juntamos a comer bastante seguido y la pasamos muy bien, nos llevamos muy bien entre todos.



—¿Ya procesaste el hecho de haber vuelto a jugar en la Liga después de debutar como profesional?



—Sé que en el fútbol pasan esas cosas de estar sin las oportunidades que uno quisiera, pero es bueno que me haya pasado ahora, en el comienzo de mi carrera, para tener la experiencia. El mensaje que daba Montero en las prácticas siempre era claro. Yo hablé con él sobre su decisión y me dijo que me faltaba entrenamiento en el día a día, que tenía intermitencias. Analizándolo fríamente me di cuenta de que tenía razón, así que traté de mejorarlo y parece que rindió sus frutos.



—¿Qué te dijo Montero?



—Había terminado jugando el torneo anterior, sin embargo no fui citado en la primera fecha de este campeonato. Por ahí uno quizá siempre entrenó de una manera, y cuando llega un nuevo técnico, con nuevas ideas, me parece bueno adaptarse, porque es para el bien de uno mismo. Todo es para mejorar. Si a uno le hace falta lo que dice el técnico, hay que tratar de entrenarlo, mejorarlo o corregirlo, lo pude lograr y por eso pienso que tuve una nueva oportunidad.



“Legui” contó cómo vivió el hecho de haber “bajado” a entrenar con el plantel de la Liga cuando ya había debutado en Primera División: “Toda esa semana venía entrenando bastante bien en el plantel de primera, pero me avisan que estaba citado para jugar el clásico de la Liga porque no había fecha de AFA. Traté de hacerlo con la mayor responsabilidad para ayudar a mis compañeros, a los cuales conozco desde chico, y la verdad es que fue una gran alegría”.



Pero retornó a las prácticas con la plantilla profesional: “Muchos me preguntan si volví a la primera por los cuatro goles en el clásico liguista, pero yo no sé si fue tan así, creo que se dio porque me veían entrenando mejor; quizás no hacía los cuatro goles y me citaban igual para seguir en el plantel profesional”.



“Les molestó el gol”



Brítez se refirió a la relación que tiene con la hinchada de Colón, anticipando los clásicos que se jugarán en febrero y abril de 2017: “Le tengo mucho respeto a la gente de Colón, es verdad que muchos de ellos me odian, o por lo menos no me quieren, pero es lógico, sé que les molestó que les haya hecho un gol en su cancha. Ojalá que el año que viene los dos clásicos sean una fiesta para Santa Fe”.



“Pedía que me dieran una mano”



Emanuel Brítez contó lo que vivió en algunos pasajes del partido contra San Lorenzo: “San Lorenzo fue el equipo más complicado que enfrentamos, por los jugadores que tiene sobre todo. Yo lo sufrí mucho, porque Más hace un desgaste terrible por su banda, aunque en el primer tiempo lo tuvimos bastante controlado. El primer gol fue una desgracia por un desorden de la barrera; después, con el 2 a 0, a mí se me hizo más difícil, porque al tratar de ir a buscar el partido, Luquitas (Gamba) no bajaba tanto, y se me venían Más, Cauteruccio, Blanco y Ortigoza. La verdad es que no sabía qué hacer, pedía por favor que me dieran una mano”.



>> “Ema” por “Legui”

“Nico” Leguizamón opinó sobre Brítez: “Como sabemos todos, ‘Ema’ es un jugador duro, que impone respeto dentro de una cancha, por el carácter, por la forma de jugar. Ya jugamos en contra, fue cuando debuté, entré diez minutos en la cancha de Unión. Cuando llegue el clásico seguramente hablaremos de los marcadores contrarios, pero lo hacemos en todos los partidos. Siempre se habla del rival y de lo que haremos nosotros”.



>> “Legui” por “Ema”

Brítez opinó sobre Leguizamón: “Vi el partido de Colón contra Boca. Me sorprendió el movimiento sin pelota de “Nico” (Leguizamón) antes de convertir el gol, es muy importante para un delantero. Pienso que tiene un gran futuro”.



“Mi papá es hincha del hijo”



Nicolás es el delantero de Colón, pero también es hijo de Oscar Leguizamón, aquel aguerrido marcador de punta y a veces también zaguero de Unión en la década del ‘90. El juvenil atacante dijo al respecto: “Tengo muchos amigos que son hinchas de los dos clubes, pero además tengo a mi papá que jugó en Unión, pero en este caso, que hay un afecto y un lazo tan estrecho, es hincha del hijo, por eso quiere que me vaya bien, y me acompañó siempre, desde muy chico. Lo único que le puedo prometer a la gente de Colón es que voy a dejar todo en cada partido, tanto yo como mis compañeros”.



“Tomy se siente muy bien”



Nicolás Leguizamón habló de su amigo pero a la vez competidor en el puesto de delantero, Tomás Sandoval, quien sufrió una seria lesión en la cabeza en el partido contra Newell’s: “Hablé con Tomy y me dijo que estaba bastante bien, obviamente que el tema de la recuperación del golpe es aparte, pero se siente muy bien. En reserva jugamos juntos dos partidos nada más, pero compartimos el plantel durante mucho tiempo, porque después de hacer la pretemporada con Darío Franco bajé a la reserva, donde estuvimos seis meses compartiendo el plantel”.