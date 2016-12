http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Jueves 22.12.2016

Denunció un golpe de Estado en Brasil

Dilma reivindicó su gestión y la de Cristina

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff reivindicó este jueves su gestión y la de su ex colega Cristina Fernández, al tiempo que denunció un “golpe de Estado” en su contra con el que “les vendieron que la economía iba a crecer y la crisis política se iba a estabilizar”.

Dilma Rousseff de visita en Argentina. Foto: EFE



