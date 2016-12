Adolescente muerto cuando le robaban a un cura

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Un chico de 14 años murió este jueves cuando fue sorprendido robando al cura Mariano Òberlin, reconocido por su trabajo social y la lucha contra en narcotráfico en la ciudad de Córdoba.

Un custodio del párroco al advertir la maniobra, aparentemente trató de persuadir al adolescente pero, según los datos de la policía, se generó un intercambio de disparos que terminó con la vida del chico.



El jefe de la División Homicidios de la Policía de la provincia, Fernando Jones, precisó a los medios locales que el hecho ocurrió en las primeras horas de la noche de este jueves cuando el padre Òberlin realizaba limpieza en el fondo de su parroquia del barrio Müller, en la ciudad de Córdoba.



“Dos jóvenes armados se acercan al padre y le roban su celular entre otros elementos y cuando el policía que custodia al párroco advierte la situación, da la voz de alto y comienza un intercambio de disparos con el saldo lamentable de una persona fallecida”, manifestó el funcionario policial al referirse a la muerte del adolescente identificado como Lucas.



Jones dijo que el chico estaba acompañado por otro menor, también armado, y que fueron recuperados los elementos sustraídos al padre Òberlin. Mientras tanto esta noche se movilizaban en el barrio Müller los familiares del chico ultimado que, según una de sus hermanas identificada como Vanesa, se trató de un caso de “gatillo fácil”, al sostener que su hermano “no estaba armado”.



“Mi hermano venía en la moto y un policía le disparó por la espalda”, afirmó al referirse al custodio del sacerdote. “Si dicen que estuvo robando, por qué no le dispararon en las piernas. No pueden hablar de enfrentamiento porque mi hermano no tenía arma. Le plantaron el arma”, dijo la hermana del chico ultimado, en tanto la fiscal Eugenia Pérez Moreno se hizo cargo de la causa que en principio fue caratulada como “homicidio en legítima defensa”.



El padre Òberlin es un reconocido referente de la lucha contra el narcotráfico en su barrio y los alrededores, y lleva adelante una serie de programas inclusivos, con el respaldo municipal, provincial y nacional, para sacar a los chicos de las calles y de las drogas. Por esa tarea la Justicia dispuso que tenga custodia personal las 24 horas.