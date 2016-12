http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Viernes 23.12.2016

22:13

En busca de lograr una mejor preparación física

Del Potro decidió no jugar el Abierto de Australia

Juan Martín Del Potro anunció este viernes que no jugará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2017, y tampoco el torneo de Auckland, para encarar una mejor preparación física con miras a la temporada.

Foto: Archivo El Litoral



En busca de lograr una mejor preparación física Del Potro decidió no jugar el Abierto de Australia Juan Martín Del Potro anunció este viernes que no jugará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2017, y tampoco el torneo de Auckland, para encarar una mejor preparación física con miras a la temporada. Juan Martín Del Potro anunció este viernes que no jugará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2017, y tampoco el torneo de Auckland, para encarar una mejor preparación física con miras a la temporada.