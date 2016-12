http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Así se expresaron desde el Ministerior de Ciencia y Técnica que conduce Luis Barañao.

Tras el acuerdo con los becarios de Conicet "Hay que replantear el crecimiento del sistema científico"

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva formalizó hoy el acuerdo que logró con los becarios del CONICET, aunque advirtió que hay que realizar un "replanteo respecto del crecimiento futuro del sistema científico en la Argentina".



El ministro Lino Barañao, junto a autoridades del Ministerio, el CONICET y los representantes de los postulantes a la carrera de investigador científico llegaron a un acuerdo para atender el reclamo por los ingresos a la Carrera del Investigador 2016, lo que puso fin a una ocupación pacífica de los becarios que se extendió durante cinco días.



En un comunicado, desde el Ministerio destacaron que "la ciencia es una prioridad para este Gobierno, desde esta cartera estamos convencidos de que sin su desarrollo continuo y sistemático no podremos avanzar hacia una economía basada en el conocimiento".





Sin embargo, aseguraron que "es necesario efectuar un replanteo respecto del crecimiento futuro del sistema científico en la Argentina, que acompañe el cambio cultural que necesita el país, con el fin de garantizar más oportunidades y una mejor calidad de vida para todos los argentinos".



"Un sistema sustentable, donde la calidad y excelencia de los trabajos científicos sea primordial, y que con el mismo foco sea incentivada y priorizada la transferencia al sector productivo", agregaron.



El acuerdo alcanzado establece la prórroga de la beca a 343 postulantes a la Carrera de Investigador Científico y Técnico (CIC) que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso hasta el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso a la misma y que actualmente no pertenecen al Programa de Becas del CONICET.