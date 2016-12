Darrás habló de Montero: "Esto es una traición..."

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Sábado 24.12.2016 | Última actualización | 11:58

11:54

El que también se sumó a la ola de críticas en los medios nacionales fue Patricio Fleming por TyC Sports: “Nosotros habíamos armado la pretemporada con él, contratamos hotel en Uruguay, teníamos amistosos...”.

Horacio Darrás, vicepresidente de José Vignatti y uno de los delfines del presidente, no dudó en definir como “traición” de parte del uruguayo Ronald Paolo Montero lo que ocurrió en las últimas horas, donde sorpresivamente y desde Italia el entrenador charrúa comunicó que no seguirá al frente del plantel profesional sabalero para lo que viene en el 2017, la parte decisiva de la temporada completa de Primera División.



Quien fuera en el 2005 el presidente de los 100 años del Club Atlético Colón no pudo ocultar su profundo malestar por el portazo de un Paolo Montero que ahora aparece en el medio de un tironeo entre Rosario Central e Independiente de Avellaneda.



“No esperábamos algo así, no nos bastan las declaraciones del representante por los medios, en cualquier actividad se renuncia con telegrama”, deslizó uno de los dirigentes más importantes de la actual Comisión Directiva.



A la hora de profundizar sus sensaciones, después de tener casi cerrada la pretemporada en Montevideo por pedido del propio ídolo de la Juventus de Italia, Horacio Darrás fue un poco más allá en su conclusión: “Yo sé separar entre infidelidad y traición. Paolo Montero por momentos hacía infidelidad al ofrecerse por todos lados, pero al dejarnos con toda la pretemporada armada, esto es una traición”. Al toque agregó que “esperamos saber cuáles son las causas del alejamiento. Acá se están sentando como precedente situaciones que deberían ser anormales”.



“Estamos sorprendidos porque se despidió de la cancha de Boca con todo el organigrama de la pretemporada y ahora nos encontramos esto. Por ahora, con él no pudimos hablar porque se encuentra en Europa. No esperábamos algo así, no nos bastan declaraciones del representante por los medios. En cualquier actividad, se renuncia con un telegrama”.



Por otro lado, explicó en diálogo con ESPN FC Radio, que todavía no están pensado en un reemplazo firme: “Todavía no tenemos nada definido. Los nombres son los que circulan por todos lados porque no tienen trabajo. Pero concretado no hay nada”.



Finalmente, luego de titular como “traición” lo que hizo el entrenador en Colón, dejó una frase más: “Yo no le deseo el mal a Paolo Montero, pero por algo se fue de Boca Unidos y ahora de Colón. Ojalá cumpla con su objetivo de ir a Juventus”.



Otro que se sumó a la ola de críticas con el portazo de Paolo Montero fue el siempre reflexivo Patricio Fleming, otro de los vicepresidentes de Vignatti en Colón. En diálogo con Sportia, Fleming aseguró: “Estamos totalmente sorprendidos por la actitud que tomó Montero. Tendrá que venir a Santa Fe y ver el tema de la renuncia. Nosotros habíamos armado toda la pretemporada con él, contratamos el hotel en Uruguay, teníamos amistosos... No había ninguna posibilidad de que se fuera, por eso estamos tan sorprendidos”.



No le queda nada en Central



Si finalmente, como se dice, Paolo Montero estampa la firma como DT de Rosario Central, se las verá con un panorama desolador en cuanto a las bajas. A la salida del arquero Sebastián Sosa, se sumó en las últimas horas la de Jonás Aguirre, quien jugará el próximo campeonato mexicano para los Rayos del Necaxa. Además, Teófilo Gutiérrez y Walter Montoya podrían engrosar la lista de bajas.



Como si todo ello fuera poco, después de la salida de Giovani Lo Celso, Walter Montoya se convirtió en la figura del Canalla. Sin embargo, el chaqueño podría irse. Ayer, dijo en Radio Del Plata que está “en la edad justa para cambiar de aire”. Si bien aclaró que tiene contrato en Central hasta el 2019, dijo que todavía no tenía nada claro. “Voy a Rosario para hablar con mi representante”, agregó.



Queda por saber qué pasará con Teo Gutiérrez, a quien le quedan seis meses más de contrato en el club. Una vez perdida la final de la Copa Argentina ante River, señaló que arribó con Coudet y se irá con él. “Vine con el Chacho, me voy con el Chacho”, afirmó.

En la búsqueda del nuevo DT



Ahora, con la salida confirmada de Paolo Montero (se verá la semana que viene cuáles son los términos de la desvinculación administrativa), los dirigentes sabaleros están en la búsqueda del nuevo entrenador, que deberá hacerse cargo del plantel profesional.



“Entre Ricardo Zielinski y Sebastián Méndez estará el nuevo entrenador de Colón de Santa Fe”, afirma el sitio oficial de TyC Sports. Como se sabe, los otros nombres que están en el listado son los de Néstor Gorosito, Ariel Holan, Eduardo Domínguez y Leo Astrada, entre otros.



Algunos medios daban por descontado el nombre de Zielinski, por una sencilla razón: después del reciente fracaso en Racing, “el Vikingo” tiene pensado no dirigir por un tiempo.