Mascotas y pirotecnia: ¿cómo protegerlas en las fiestas?

La asociación Dignidad Animal, que trabaja en el rescate y protección de los animales domésticos, brindó recomendaciones sobre cómo evitar el impacto de la pirotecnia con ruido.

De la Redacción de El Litoral

En vísperas de las celebraciones de fin de año, desde la asociación Dignidad Animal reiteraron las recomendaciones sobre cómo proteger a las mascotas —fundamentalmente perros— de los efectos nocivos que les causa el uso de pirotecnia.

“Es una práctica que las personas asocian a la diversión pero que, sin embargo, afecta nocivamente a todos: a los ancianos, a los niños, a las personas con capacidades diferentes y de una manera muy acusada, a los animales”, consideraron desde la organización solidaria.

En ese sentido, afirmaron que los animales atraviesan esa circunstancia como si estuvieran en medio de un conflicto bélico. “Al ser auditivamente mucho más sensibles que las personas, los perros experimentan como si estuvieran en medio de una verdadera guerra. Es así que, alteradas sus pulsaciones al máximo, a lo única a lo que atinan es a escapar de manera desesperada en busca de un lugar donde poder esconderse y proteger su integridad”, remarcó Gabriel Piedrabuena, referente de la organización.



Sobre los efectos que la pirotecnia genera en los perro precisaron: taquicardia, jadeos, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad y pérdida del control.



“Queremos recordar que desde el punto de vista de la salud, no existe pirotecnia buena o mala, ni autorizada ni no autorizada. Todos los productos son nocivos porque producen daño. La única pirotecnia que no pone en riesgo la vida de nadie, no aturde y no invade el espacio público, es la que no se utiliza”, remarcaron desde Dignidad Animal.

Pirotecnia Cero



En nuestra hay varias ciudades que prohiben la manipulación de pirotecnia, pero no es el caso de la capital provincial, donde está permitido. Los casos de Santo Tomé y Recreo son ejemplo de ello, con la declaración de pirotecnia cero. En la ciudad de Santa Fe existe un proyecto de Ordenanza que no fue aprobado al momento, que propone declarar al municipio libre de pirotecnia.