Mascherano: "No es algo que haya surgido de nosotros jugar en la Bombonera"

El mediocampista argentino y uno de los referentes del seleccionado argentino de fútbol contradijo a Bauza.

"La verdad, no es algo que haya surgido de nosotros jugar en la Bombonera. No fue nada de los jugadores. Yo no sé lo que es jugar con la Selección ahí", aseguró Mascherano en la presentación de un torneo mundial de fútbol-tenis, en Santiago de Chile. Y agregó: "No sé dónde se jugará. Lo decidirá la AFA".





Armando Pérez, actual titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, quien se encuentra internado por una trombosis pulmonar, había deslizado que los futbolistas y el entrenador Edgardo Bauza le pidieron jugar en el estadio de Boca.

Aunque el encuentro contra Chile se disputará en marzo, el ex futbolista de River Plate consideró que en el torneo clasificatorio al Mundial "está todo muy apretado y todo estará muy luchado".





"No solamente en el caso de Chile y Argentina, sino también con las otras selecciones, porque la diferencia de puntos es poca", expresó.





El equipo argentino, conducido Bauza, está quinto en las Eliminatorias con 19 puntos, a ocho puntos del líder Brasil (27), a cuatro de Uruguay (escolta con 23) y a sólo uno de Ecuador y Chile (tercero y cuarto, con 20).





"No hemos analizado nada, ya que cada uno está con sus clubes. Ahora estamos centrados en nuestros equipos y cada uno con su vida, pero va a ser importantísimo el partido con Chile como todos los de la clasificación a Rusia", añadió Mascherano.