"El gobierno ha construído una gobernabilidad inédita"

Domingo 25.12.2016

18:21

El titular del Ministerio del Interior hizo un balance de gestión a un año de la asunsión de Mauricio Macri y de Cambiemos en el gobierno.

El Litoral

Télam

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo un balance del primer año de gestión de Cambiemos al frente de la Casa Rosada y si bien afirmó que hubo que "desactivar muchas bombas, muchas más de las que esperadas", admitió que el desafío es reducir la pobreza ya que, en caso contrario, el Gobierno habrá "fracasado".



En diálogo con Radio 10, el funcionario nacional también destacó la capacidad de un gobierno que, con minoría en las cámaras legislativas y con sólo cinco gobernadores, ha "construido una gobernabilidad inédita" con una oposición que "mayoritariamente apuesta a la gobernabilidad".



Como ejemplo puso a la discusión por la modificación del impuesto a las ganancias donde la "señal" que el país dio hacia afuera fue que "la mayor parte de la dirigencia es seria", al tiempo que criticó a los sectores políticos que "han puesto palos en la rueda".



Sobre la cuestión tributaria, confirmó que el año que viene se comenzará a trabajar en una comisión bicameral porque "hay que trabajar más sobre los impuestos que impactan sobre los que menos tienen, el impuesto al trabajo y el IVA".



"Se avanzó en muchísimas cosas pero si no reducimos la pobreza, fracasamos en nuestro gobierno", comentó.



También se refirió a las supuestas divergencias con el gobierno chino por los retrasos en la construcción de dos represas en la provincia de Santa Cruz: "Nosotros queremos mantener estas obras y la Argentina necesita la energía de estas represas, pero estuvimos trabajando para redefinir el proyecto que podía quedar abierto, como Yacyretá".



Sobre el tema, aclaró que "el estudio de impacto ambiental era una vergüenza" y que, cuando se concluya el nuevo, será la Corte Suprema la que va a tomar una decisión.



Frigerio brindó, antes, una entrevista con el diario Clarín en la que se refirió, entre otros temas, a la alianza entre Sergio Massa y Axel Kicillof sobre el proyecto aprobado por Diputados, antes de la negociación que encaró el Presidente Macri respecto de Ganancias.



"La verdad es que a nosotros nos sorprendió porque no creíamos que Massa y el Frente Renovador podrían llegar a apoyar la postura de Axel Kicillof y de un gobierno que durante diez años congeló el debate por este tema y el mínimo no imponible. No creíamos que Massa y el Frente Renovador, que hasta el momento habían mostrado un acompañamiento a la gobernabilidad, pudieran apoyar este proyecto irresponsable", señaló al matutino el ministro.



En otro orden, se refirió a las elecciones de 2017 y, consultado por las candidaturas, dijo que Cambiemos tiene "el espacio político más consolidado en la Argentina".



"(Cambiemos) Es el espacio que según todas las encuestas recibe más adhesiones. El peronismo no es un partido político. De los partidos políticos que van a jugar es, por lejos, la alianza de Cambiemos".



Además dijo que, de cara a 2017 y con la coyuntura económica como tema de campaña, también el gobierno tendrá la ventaja de la "recuperación".



"La coyuntura económica siempre es un tema de campaña, siempre juega en el proceso electoral, y creo que también ahí vamos a tener la ventaja de una economía que se recupera", explicó Frigerio.