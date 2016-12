http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Lunes 26.12.2016 | Última actualización | 10:59

9:53

Tras la gran cantidad de agua caída se complica la circulación en las principales arterias provinciales. Hay evacuados.

Preocupante Rutas cortadas en el centro y el sur de la provincia

Bomberos Voluntarios de Rosario actualizaron la situación en los caminos de la región:

Continúa el corte total desde cruces de la ruta A-012 y la ruta 90 donde aún se registran precipitaciones. Los lugares afectados de la ruta son los kilómetros 12, 16, 28, 33 y 43.





- Ruta 14: (Soldini - Bigand) Cortada entre la A-012 y Bigand.





- Autopista Rosario-Buenos Aires: cortada en ambos sentidos en los km. 231 (San Nicolás) y Km. 208 (Ramallo).





- Ruta 90: hacia Villa mucha agua entre Rueda y Godoy, bomberos trabajando en el lugar, hacia Melincue sin problemas por el momento.





- Ruta 188: (Autopista Rosario-Bs. As. a Rojas) corte en Rotonda de Rojas y Km. 22. Posible corte altura Gral. Rojo.





- Ruta 8: cortada altura Venado Tuerto y altura Arrecifes.





- Ruta 33: cortes intersección con ruta A-012 y altura Casilda.





- Ruta 32: Bs. As. (continuación de Ruta 18 hasta Pergamino) no presenta problemas.





El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Escajadillo, confirmó que se hacía sumamente difícil transitar por las rutas de la región y aconsejó a los ciudadanos de las distintas localidad no salir de viaje.

“A Buenos Aires es imposible llegar salvo por Entre Ríos. Hay en la autopista un desborde del río y el agua llega al metro”.





Evacuados





En María Teresa los damnificados ascienden a 100. Escajadillo anunció además que el gobierno provincial ya ha dispuesto asistencia de alimentos, chapas, mantas y colchones a los damnificados.





Aldo Fabucci, director provincial de Protección Civil, informó que en la localidad ubicada a 25 kilómetros de Venado Tuerto se registraba un escenario complicado. También dijo que estaba cortada la ruta 33 entre Pérez y Zavalla.





“Las lluvias fueron abundantes tal el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, en la región sur desde el 22 hasta la fecha. Las lluvia acumularon en algunos sectores más de 200 milímetros en la parte sur”, indicó.







Fuente: Rosario 3.