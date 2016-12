http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Lunes 26.12.2016 | Última actualización | 11:57

10:53

Cuádruple crimen en Santa Fe

La carta de la mamá de Feruglio

"Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas", dijo la madre del imputado.

Foto: Guillermo Di Salvatore



Cuádruple crimen en Santa Fe La carta de la mamá de Feruglio "Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas", dijo la madre del imputado. "Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas", dijo la madre del imputado.