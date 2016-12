http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Cuádruple homicidio Fiscales trabajan contrarreloj para ampliar los cargos contra Feruglio

Agencia Télam



Los fiscales que investigan los cuatro homicidios perpetrados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la localidad de Sauce Viejo y la ciudad de Santa Fe trabajaban hoy contrarreloj para lograr pruebas de la responsabilidad penal del único acusado, Marcos Feruglio, y ampliar los cargos que se le imputan antes de la audiencia de prisión preventiva prevista para el miércoles.



Hasta el momento, Feruglio (25) fue imputado formalmente de asesinar a puñaladas a su ex suegro Gustavo Dusso (45), su ex cuñada Camila (15); y de intentar matar a su ex pareja Romina (20) y a la actual pareja del hombre, María Noelia Huss (44).



Pero los fiscales de Homicidios de la ciudad de Santa Fe, Jorge Nessier y Cristina Ferraro, trabajan para obtener la mayor cantidad de elementos para poder acusarlo también de los asesinatos de su ex suegra Claudia Oliva (44) y la pareja de ésta, Nicolás Estrubia (32), cuyos cadáveres aparecieron en una vivienda de la localidad de Sauce Viejo horas antes de los crímenes de Santa Fe.



Indicios fuertes



Un vocero judicial aseguró que “hay indicios fuertes y claros” de la responsabilidad penal de Feruglio en todos los crímenes y que “es el actual trabajo, contrarreloj, de los fiscales para ampliar los cargos antes de la audiencia de prisión preventiva” convocada para el miércoles, ya que en ocasión de la audiencia del domingo no tenían las pruebas suficientes.



Lo había denunciado



A su vez, desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, la abogada Florencia Marinaro denunció tras la audiencia en la cual se imputó a Feruglio por dos crímenes que “Romina denunció tres veces a su agresor y el fiscal (Andrés Marchi), como respuesta, la mandó a lo de su padre.



Hoy no vi a un enfermo, sino que vi a una persona orgullosa de lo que había hecho y vi también a los jueces con la mirada por el piso. No nos podían mirar a las organizaciones de mujeres a los ojos”. Desde las organizaciones feministas, que acompañan a las víctimas sobrevivientes en el proceso judicial, remarcaron que la causa debería ser caratulada como tentativa de femicidio (en perjuicio de Romina Dusso) y “cuatro homicidios vinculados” al intento de femicidio.



Relación tormentosa



La principal hipótesis de los investigadores apunta a que todo comenzó el viernes, cuando Feruglio fue hasta Sauce Viejo a ver a Romina, de quien estaba separado hacía un año, y discutió con ella por la manutención y las visitas de sus tres hijos.



Ante esta situación y por temor a represalias, la mujer, que ya había denunciado a su ex pareja por violencia de género, se fue al departamento de su padre, en la zona céntrica de la ciudad.

Siempre de acuerdo con la principal línea investigativa, Feruglio creyó que Romina se había ido a la casa de su madre, en Sauce Viejo, por lo que el joven se dirigió hasta el domicilio de Oliva, donde ésta y Estrubia fueron asesinados a puñaladas, se estima que alrededor de la medianoche del viernes.



Después, se sospecha que subió a la camioneta de Estrubia, condujo 22 kilómetros hasta la capital santafesina donde los Dusso y Huss fueron atacados con un cuchillo de 18 centímetros de largo, el cual fue hallado tirado en el pasillo del edificio.



Por último, Feruglio fue detenido por personal policial a pocos metros de dicho inmueble y quedó alojado en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe.



Parte médico



En cuanto a la salud de las heridas, Romina Dusso, con quien Feruglio tiene tres hijos en común, continuaba internada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe con múltiples heridas de arma blanca, al igual que María Noelia Huss, ambas sin riesgo de muerte.



La clave



Una de las claves para vincular los hechos ocurridos en Sauce Viejo y Santa Fe es el hallazgo de una camioneta Ford Ranger blanca propiedad de Estrubia, que se sospecha fue utilizada por Feruglio para trasladarse desde una escena del crimen a la otra.



“Causar sufrimiento a su ex pareja”



En la audiencia del domingo, los fiscales Nessier y Ferraro manifestaron que “todo lo ocurrido” en el departamento de los Dusso, situado en 25 de Mayo al 1600, “fue realizado por el imputado para causar sufrimiento a su ex pareja y madre de sus tres hijos”.



Por ello es que, los fiscales entendieron que los casos de Gustavo, su hija Camila y su pareja Huss se trataron de homicidios calificados -el tercero en grado de tentativa- “por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja”.



Mientras que por lo ocurrido contra Romina, los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) consideraron que se trató de un intento de homicidio “calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género”.