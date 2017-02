http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Jueves 02.02.2017

Polémico

Desafortunadas declaraciones de Zaffaroni sobre Nisman

"Reabren esta causa que no tiene ni pies ni cabeza, son 300 fojas que si Nisman está vivo yo creo que lo ahorco porque me hizo leerlas varias veces", dijo el ex juez.

