Jueves 02.02.2017

11:56

Colón juega el sábado con Talleres en Córdoba

"Necesitamos un jugador más en ataque", dijo el DT

Igualmente, Eduardo Domínguez aclara que “si no se puede, no traeremos a nadie”. Llega mañana Pereyra, el primer refuerzo: “Puede jugar de volante o mediapunta”.

Silencio, habla el técnico. Los jugadores de Colón en un alto del último amistoso frente a Instituto de Córdoba. Eduardo Domínguez siempre es optimista. Foto: Prensa Club Atlético Colón



