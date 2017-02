La AFA, en un callejón sin salida

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

En esta evaluación coincidieron por separado el propio titular del comité de regularización, Armando Pérez, y el presidente de Lanús e integrante de la comisión de los clubes de primera división, Nicolás Russo, al admitir que la imposibilidad de alcanzar acuerdos dirigenciales impide que el fútbol argentino “vuelva a la normalidad”.

El Litoral

deportes@ellitoral.com

Télam

Durante este miércoles, la primera división tuvo un protagonismo presencial, pero el ascenso mantuvo el suyo desde las sombras, ya que su principal referente, Claudio Tapia, participó de la reunión que la comisión de primera mantuvo con la cadena televisiva ESPN, pero después decidió postergar para hoy la que las divisionales que él encabeza iban a mantener a última hora de la tarde en la sede de AFA. En cambio la primera división sí desarrolló el encuentro que tenía programado para las 18.30 en la sede de Viamonte 1366, en la que se analizaron los resultados de la reunión que la comisión había mantenido a las 11 en el hotel Alvear Palace con representantes de la cadena estadounidense ESPN, y que por lo bajo algunos de los que participaron de ella habían calificado de “positiva”.



Pero en este encuentro vespertino existió ya una muestra más, por si hacía falta, de lo lejos que le queda el futuro a la AFA, porque al mismo faltaron los representantes de Boca Juniors, Racing Club, Independiente y Huracán, cuatro de los integrantes de esta comisión de siete componentes que tiene, en la otra vereda, a San Lorenzo, River Plate y Lanús (por los clubes de Santa Fe, estuvieron presentes José Vignatti por Colón y Marcelo Martín por Unión).



El primero en retirarse de la reunión en AFA fue el titular de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, y detrás suyo el vicepresidente sanlorencista, Marcelo Tinelli, quien se mostró molesto porque no se satisficieron algunas de sus pretensiones. En la reunión fue el titular riverplatense, Rodolfo D’Onofrio, quien llevó la voz cantante, ya que luego de repudiar las ausencias de los cuatro clubes faltantes, impulsó la propuesta de rescindir el contrato de Fútbol para Todos y firmar uno nuevo con una empresa privada en lo inmediato, algo a lo que hoy se opondrá el plenario del ascenso.



“Es obvio que el fútbol no puede empezar si no aparece el dinero. Nosotros le pedimos al Comité de Regularización que mañana mismo llame a Asamblea para que en ella sea tratada la rescisión del contrato de televisión con el gobierno y se defina el nuevo compromiso con la elección de la mejor propuesta (entre Turner-Fox y ESPN) a sobre cerrado”, explicó Russo al término de la reunión, mientras sus colegas dirigentes se retiraban sin articular palabra. “Por eso ahora hay que cumplir con el cronograma de FIFA según el cual el 14 de marzo se debe aprobar el nuevo estatuto y llamar a elecciones en AFA para el 28 de abril. Si los clubes del fútbol argentino no nos podemos poner de acuerdo para llamar a una Asamblea y rescindir el contrato de televisión, ese es un síntoma claro de lo mal que estamos”, puntualizó el titular de Lanús.



Y el que abonó a esta impresión de Russo fue el presidente del Comité de Regularización, Armando Pérez, quien primero se quejó porque, según él, los dirigentes de la comisión de primera “se olvidaron” de invitarlo a la reunión matutina con ESPN (su vice, Javier Medín, sí estuvo presente en la vespertina en AFA). Pero no se quedó con eso Pérez, sino que fue más allá al reconocer que la “FIFA se equivocó al nombrar a este Comité de Regularización, porque no puede tomar ninguna decisión si no es aprobada por la Asamblea. Por eso la autoridad que teníamos al principio se fue desdibujando con el paso del tiempo y ahora estamos como estamos”.



Y como “está” la situación en AFA es justamente lo que se desprende de lo expuesto, porque si el que calla otorga, el silencio de casi todos los concurrentes a las dos reuniones de ayer, con excepción de Russo, cuyas declaraciones desalentadoras pusieron de manifiesto que la inmovilidad dirigencial ya no significa quedarse en el mismo lugar sino directamente retroceder, hace que el fútbol argentino no exista como tal, porque la competencia local no existe y se ignora cuándo y cómo volverá.



El estatuto actual, al que el ascenso (“Chiqui” Tapia) se aferra porque lo posiciona con mayoría de representantes en la Asamblea que todo lo decide, y el nuevo, al que pretende subirse la primera división (con Tinelli y D’Onofrio a la cabeza) porque entonces la primacía en cuanto al número de integrantes le corresponderá, constituyen la clave para desatar este nudo cada vez más apretado que impide alcanzar cualquier solución para el fútbol argentino.



Mientras tanto el titular boquense, Daniel Angelici, intenta hacer equilibrio con un pie en cada lado, desnudando su intención de quedarse con todo. Aunque hoy por hoy, “todo” es “nada”.

La reunión con ESPN



Rodolfo D’Onofrio, Daniel Angelici, Víctor Blanco, presidentes de River Plate, Boca Juniors y Racing Club, respectivamente; Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo; y Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Independiente, tuvieron ayer una “positiva” reunión con la cadena ESPN, que se sumó a Turner y Fox para adquirir los derechos de televisación. El encuentro, del cual también participaron Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de Barracas Central y referente de los clubes del ascenso, y Nicolás Russo, titular de Lanús, se llevó a cabo en el hotel Alvear Palace ubicado en el barrio porteño de Recoleta.



Luego de casi tres horas de reunión todos los dirigentes se retiraron sin dar declaraciones a la prensa pero a la pasada comentaron que “fue muy positiva”. “Muy buena reunión”, deslizó Tinelli. Según trascendió, la cadena ESPN presentó una oferta “superadora” pero con algunas condiciones explícitas, como la rescisión del contrato con el programa “Fútbol para Todos”, que desde 2009 es financiado por el Estado, para seguir negociando. La otra opción que manejan los dirigentes es la de la sociedad Turner-Fox, que días atrás propuso un adelanto de 1.000.000.000 de pesos hasta mitad de año, con televisación incluida por los canales 13, 11, 9 y América, más 3.000.000.000 más para la temporada que comenzará en agosto.

Según se impulsa, en el sobre cerrado, las tres ofertas deben contestar diez puntos, entre los cuales los más importantes son el tiempo duración del contrato, el monto del mismo y la forma de pago.

Tercera oferta



Ayer cambió totalmente el escenario de juego una tercera oferta que se presentó en mesa de entrada de AFA, acercada por la empresa norteamericana Consor, que compraría los derechos de TV y después los comercializaría a terceros. La oferta es de 5.400 millones de pesos por temporada (casi el doble que las otras), y según se supo detrás estarían capitales árabes y habría sido acercada por el empresario Paco Casal. En todo caso, ya está en poder de Armando Pérez.