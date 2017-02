http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Tiene muchas expectativas, se entrenó duro y afirma que el público santafesino lo alienta y lo quiere muchísimo.

Restan tres días Damián Blaum: "Amo lo que hago" Tiene muchas expectativas, se entrenó duro y afirma que el público santafesino lo alienta y lo quiere muchísimo.

Luis Gudiño

El “gladiador” de mil batallas, Damián Blaum, se apresta a dar lucha nuevamente y tiene entre sus armas una gran preparación que viene realizando desde el año pasado, todo su entusiasmo y amor por la natación de aguas abiertas.



El representante de River Plate, casado con la española “Teté” Nuñez Morera, fue ganador en las ediciones 2010 y 2015 de la Capri-Nápoles, adonde fue segundo en el 2016. Es el nadador argentino más importante del Grand Prix FINA en la última década y nadará por decimo cuarta vez la Santa Fe-Coronda.



En 2012 obtuvo el Olimpia de Plata en Natación, y en 2013 el Premio Jorge Newbery en la misma disciplina. Fue ganador de la carrera más larga del Mundo , la Hernandarias Paraná 2007, 2009 y 2010 de 88 KM., y en 2013 y después de 4 subcampeonatos mundiales obtuvo el título mundial de Grand Prix FINA.



Va por más



“Mi comienzo de temporada será con la Santa Fe-Coronda. Estoy trabajando desde un mes posterior a la Capri-Nápoles con miras a esta carrera y el objetivo del año es volver a nadar Grand Prix, como lo vine haciendo los últimos años en buena forma y me permite estar en los primeros puestos del Ranking Mundial”, señaló con entusiasmo.



“Las expectativas son sin dudas las mejores. Intenté prepararme de una manera seria y fuerte en estos meses, porque a medida que pasan los años cada vez es más complicado volver a ponerse en buena forma y sin embargo siento que todavía tengo bastantes cosas para darle a este deporte, a nuestro país y a mí. Me siento con fuerza, con ganas y no tengo lesiones, y por sobre todas las cosas amo lo que hago”, agregó el deportista.



Grandes recuerdos



“Me produce mucha alegría volver a nadar la Santa Fe Coronda. Viví muchas cosas hermosas, tal vez de las mejores cosas que he vivido con la natación de aguas abiertas y con el deporte. Tengo grandísimos recuerdos de muy buenas carreras ahí, con segundos y terceros puestos. Lamentablemente nunca pude ganar pero yo no lo tomo como una cuenta pendiente ni tengo una espina por esto, creo que he hecho grandes carreras y si no pude ganar es porque hubo gente mejor que yo y no hay mucho misterio que darle”, comentó.



“Desde 2014 que no nadamos la Santa Fe-Coronda y volver a nadarla es realmente especial. Pienso que esta competencia por la historia, la trayectoria y el marco que tiene jamás debería haber salido del Circuito Mundial. Es una carrera de las más importantes del Circuito y es una alegría que vuelva a estar”, resaltó.



Finalmente, dijo “en particular viví tardes inolvidables en la Santa Fe Coronda. Desde muy pibe soñaba con nadarla y lo vi ganar a Degano y a Chaillou, y después tuve la chance de estar varias veces en la competencia y formar parte del podio. La gente me trata como si fuera un santafesino y me debo a ellos, debo responderles intentando lo mejor en cada prueba”.





Cronograma oficial



Tal como se informara, hoy se ponían en marcha las actividades oficiales del Maratón Santa Fe-Coronda 2017, con la presencia de sus protagonistas.



Esta tarde, los nadadores y sus entrenadores tenían previsto visitar inicialmente la Comuna de Sauce Viejo, para posteriormente dirigirse a Coronda, donde se iba a realizar el habitual desfile por calles de la ciudad, para dar paso posteriormente al Sprint Oficial y a la presentación, en el habitual escenario de la costanera corondina.



Mañana a las 9, todo el plantel deportivo visitará la Casa de Gobierno de nuestra capital, donde serán recibidos por las autoridades provinciales y se realizará la primera foto oficial. Por la tarde se hará la revisión médica en el hotel donde se alojan y a las 19.30 harán otra foto colectiva, en el Puente Colgante.



Finalmente, el sábado a las 10 se llevará a cabo la reunión técnica con nadadores y entrenadores, en el hotel Castelar. Desde allí, el domingo a las 8.30 partirán con destino al punto de partida de la prueba, en la Costanera Este de nuestra capital.



Allí, desde las 10 se concretará la presentación oficial de cada uno de los participantes; mientras que a las 10.30 está prevista la largada de la cuadragésimo tercera edición del “Maratón más lindo del mundo”.