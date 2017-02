http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Consejo directivo de UDA Sin convocatoria a paritaria nacional el gobierno nos impone el paro

Fuente: Prensa UDA



El Consejo Directivo de la Unión Docentes Argentinos advierte que “de no convocarse la Paritaria Nacional Docente para discutir salarios el Gobierno Nacional nos impone a los docentes realizar todas las medidas legítimas de acción sindical incluida el derecho constitucional de huelga, que empezará con 48hs de paro y movilizaciones en todo el País”.



“El Gobierno cae en infracción al marco legal vigente -art. 10 de la Ley Nº 26075 y Dec. Regl. 457/07- ante la negativa de negociar el salario inicial, lo que constituye una flagrante práctica desleal. Asimismo, estamos evaluando las posibles implicancias en el ámbito de la ley penal”.



El sindicato dice que “Esteban Bullrich se manifestó reiteradas veces en relación a la calidad educativa, pero estoca de muerte al sistema educativo al proponer marcadas diferencias salariales entre docentes al romper con cierta unidad que plantea en el salario inicial la paritaria nacional”.



“El Gobierno bajo el lema propio de los 90° “pagan las provincias negocian las provincias” miente. La paritaria federal es un convenio marco en el cual la parte empleadora está representada por el Ministerio de Educación y Deportes juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación. Es decir, estado nacional y los estados provinciales”. Lo que “en realidad pretende el Gobierno nacional es sacarse de encima literalmente la responsabilidad que le cabe: “El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional y “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional” (Ley Nº 26206).



Por otro lado, UDA manifiesta que “es grave que el Estado nacional se desentienda de la negociación. El incentivo docente es parte fundamental del salario de los trabajadores de la educación en todo el País y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente es una herramienta cuyo objetivo es contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial en aquellas provincias con dificultades financieras, de modo tal de hacer lugar progresivamente al principio constitucional “igual remuneración por igual tarea” y propender a atender a los trabajadores que se desempeñan en aquellos estados. Pues la calidad educativa se construye también con docentes bien remunerados y con igualdad de condiciones salariales y laborales”.



“Esteban Bullrich debería ponerse al frente de la defensa de la Paritaria Federal y no ayudar a dinamitar el sistema educativo. Ningún docente debería encontrarse con la remuneración por su trabajo por debajo de la línea de pobreza”, afirma el Consejo Directivo de UDA.



La UDA expresa que “la política educativa del Gobierno es atomizar del sistema educativo. La paritaria federal fue concebida por Ley para contrarrestar los efectos la Transferencia de Servicios Educativos y la Ley Federal de Educación. Antaño, producto de esas políticas, varias provincias llegaron a no abonar los salarios de los trabajadores”.





EN RELACIÓN A LA PRETENSIÓN SALARIAL, “EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS ES CONTUNDENTE: NO SE PUEDE NEGOCIAR POR DEBAJO DE UN 35%. EL GOBIERNO PRETENDE QUE NO MIREMOS LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL AÑO PASADO. ES LO MISMO QUE DECIR: “QUE EL AJUSTE LO PAGUEN LOS TRABAJADORES”. A ESTO DECIMOS “NO”. EL PRETENDIDO PORCENTAJE DE 17 O 18% ES PARA UN PAÍS DE FANTASÍA”.





“El Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, ha hecho explícita su voluntad de amordazar a los docentes en la discusión del proceso educativo en la Argentina y sólo darnos lugar a discutir “condiciones laborales”, no salariales. En sí es una expresión nefasta y triste de un Ministro de coyuntura que pretende fulminar el rol esencial de los trabajadores de la educación”, finalizó.