Jueves 02.02.2017

15:55

Preocupante Otro derrame contaminante en el Paraná

De la redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com



Un nuevo derrame se produjo en el río Paraná, a la altura de Puerto General San Martín. Esta vez fue de la empresa Nidera, según denunció el gobierno santafesino.



El secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, aseguró que “se produjo un nuevo derrame en las aguas del río Paraná, a la altura de Puerto General San Martín, de la empresa Nidera, que vertió una sustancia que utiliza para limpiar máquinas”.



Según el funcionario, “el derrame en Nidera existió pero fue mínimo comparado con el de Bunge, y se actuó protocolarmente dando el alerta del caso”, explicó.



Además, aseguró que las empresas fueron “sancionadas” y aclaró que “las sanciones económicas no son las mismas para una pyme que para una multinacional”.



“El producto que cayó al agua no es tóxico, aunque eso no quiere decir que no pueda producir contaminación”, aclaró el funcionario.



Hace dos días, la empresa Bunge produjo otro derrame, esa vez de aceite vegetal, que también afectó, con 800 litros, el río Paraná.



Cecilia Bianco, integrante de la ONG rosarina Taller Ecologista, explicó que el lunes a la mañana también se detectó el derrame de un producto utilizado para limpiar maquinarias y señaló como responsable a la planta Nidera de Puerto General San Martín.



En diálogo con una AM de Rosario, Bianco dijo que estos episodios -que pueden ser contaminantes del río- muchas veces están vinculados a “falta de mantenimiento” en empresas del cordón industrial.



Al mismo tiempo, dijo que la mayoría de las firmas “gana millones” y por lo tanto, las sanciones económicas que pueda aplicar el gobierno provincial no afectan demasiado.



Debe recordarse que el gobierno de Santa Fe sancionó a la empresa Bunge Limited por el derrame de 800 litros de aceite de soja al río Paraná y por “no haber avisado del siniestro a la autoridad de aplicación, que se enteró por los medios”, informaron fuentes oficiales. Mackler precisó que habrá una “sanción extra porque la autoridad de aplicación, que somos nosotros, se enteró por los diarios y no a través de la compañía”.