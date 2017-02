Argentina se recuperó con un triunfo sobre la hora ante Colombia

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El equipo que dirige Claudio Úbeda se impuso 2 a 1 en la segunda fecha del Hexagonal Final. Venían de caer 0-3 contra Uruguay.

Telam



El seleccionado argentino Sub 20 venció a Colombia por 2 a 1 en un partido por la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano de Ecuador 2017, con goles de Marcelo Torres a los 17 segundos del primer tiempo y Lautaro Martínez, a los 46 minutos del período final; mientras que Juan Hernández había igualado a los 12 minutos del complemento.



El seleccionado nacional dirigido por el director técnico Claudio Ubeda alcanzó las tres unidades, misma cifra que Uruguay que a continuación jugaba ante Brasil. El equipo argentina salió convencido desde el comienzo del partido a buscar los tres puntos, tras la derrota por 3-0 en el debut ante Uruguay, y a los 17 segundos logró abrir el marcador gracias al delantero de Boca Juniors Marcelo Torres, goleador del torneo con cinco conquistas. Tras una mala salida de Colombia desde el fondo, la pelota quedó en poder del pincharrata Santiago Ascacibar quien habilitó a Torres, futbolista que definió con categoría al palo superior izquierdo del arco cubierto por Manuel Arias.

Argentina, con el gol a favor, consiguió la tranquilidad para poder controlar el partido, situación que logró con un correcto orden defensivo y una buena labor, como siempre, del mediocampista y capitán, Santiago Ascacibar. Además, de mitad de cancha hacia adelante, Tomás Conechny se mostró movedizo sobre la derecha y fue una de las piezas que le dieron verticalidad al combinado nacional, no así Brian Mansilla por la izquierda, quien no pudo imponer su juego.



Argentina leyó bien el desarrollo del partido y aprovechó el mal desempeño de la defensa colombiana, aunque no logró ampliar el resultado. Con el correr de los minutos, el representativo ‘cafetero‘ emparejó el encuentro tras controlar la zona del mediocampo y se apoyó en la velocidad de sus volantes externos y delanteros. Sin embargo no logró quebrar la resistencia argentina.



El segundo tiempo fue totalmente antagónico de lo que se vio en el inicio del partido y en parte de la primera etapa: Colombia, por estar obligada a descontar, se posicionó sobre el campo de juego de su rival y tomó el control de la pelota, casi sin darle posibilidades a Argentina. Así, a los once minutos el delantero Juan Hernández anotó el empate tras una floja salida del arquero debutante Facundo Cambeses, y luego de la igualdad continuó con su supremacía en el juego, gracias al ingreso del volante Christian Mina.



Sin embargo, a medida que pasaron los minutos Argentina equiparó las cosas, en parte debido al ingreso de Ezequiel Barco, que ayudó a darle mayor frescura al ataque y a conseguir equilibrio en el mediocampo. Ambos seleccionados tuvieron algunas chances para marcar otro tanto, pero debido a la falta de puntería no lograron hacerlo y el suspenso se mantuvo hasta el final del encuentro.



A los 46 minutos del segundo tiempo, Santiago Ascacibar ensayó un pase certero sobre el sector izquierdo del ataque a Tomás Conechny, quien controló la pelota y habilitó al delantero de Racing Club Lautaro Martinez para sellar el triunfo por 2-1 a favor de Argentina.

En la próxima jornada (tercera), el seleccionado argentino enfrentará el domingo a Ecuador desde las 22.30 (hora de Argentina), en tanto que Colombia lo hará desde las 20.15 frente a Uruguay.



>>> Síntesis

Argentina: Facundo Cambeses; Nicolas Zalazar, Cristian Romero, Juan Foyth, Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar y Julián Chicco; Tomás Conechny y Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martinez. DT: Claudio Ubeda.

Colombia: Manuel Arias; Anderson Arroyo, Jhon Balanta, Breiner Paz y Leyser Chaverra; Kevin Balanta y Daniel Rojano; Ever Valencia, Julián Quiñones y Juan Ramirez; y Juan Hernández. DT: Carlos Restrepo.

Gol: en el primer tiempo: 17seg. Torres (A); en el segundo tiempo: 11min, Hernández (C), 46min: Martinez (A).

Cambios: segundo tiempo, al comenzar Cristian Mina por Rojano (C), 8min. Matías Zaracho por Mansilla (A), 16min. Ezequiel Barco por Torres (A), 31min. Eduard Atuesta por Valencia (C),38min. Joan Castro por Ramírez (C), 41min. Lucas Rodriguez por Chicco (A). Amonestados: Arroyo (C), Quiñones (C), Mansila (A). Ascacibar (A), Martinez (A), Valencia (C), Hernández (C).

Incidencia: a los 33 minutos de la segunda etapa fue expulsado el mediocampista colombiano Eduard Atuesta

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito)