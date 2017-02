http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Presentaron una serie de puntos a tener en cuenta en un posible llamado de asamblea.

No hay definiciones El ascenso presiona en AFA Presentaron una serie de puntos a tener en cuenta en un posible llamado de asamblea.

El fútbol del ascenso, que cuenta con la mayoría de representantes en la Asamblea de clubes de AFA, le impuso condiciones hoy al Comité de Regularización para dar quórum en la Extraordinaria prevista en principio para el 14 de febrero, entre ellas la elección del nuevo presidente, algo que no está en los planes de los clubes de primera división.



Los clubes del ascenso y ligas del interior le presentaron esta noche una nota al Comité de referencia en la que inquieren de manera unánime que cualquier posible llamado a Asamblea General o Extraordinaria debe contener los siguientes cinco puntos,con el fin de ser tratados en ella:



1- Aprobación de la rescisión del contrato suscripto con Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cesión de comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol argentino (Fútbol para Todos), como así también el monto resarcitorio, si correspondiere.



2- Estudio, debate y propuesta a la consideración de la oferta que resulte más beneficiosa en relación a la cesión de derechos audiovisuales, con otorgamiento de facultades para la suscripción del nuevo convenio.



3- La elección de presidente de AFA por los próximos cuatro años (capítulo 7, artículo 9) y designación de tres señores asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora.



4- Nueva versión del estatuto de la AFA conforme al texto elaborado por la FIFA, Conmebol y el Comité de Regularización.



5- Modificación de incorporación de la Súperliga Argentina de Fútbol Profesional, compuesta solamente por aquellos clubes que componen la primera división.



El texto continúa justificando estos reclamos en que se debe "a la falta de representatividad e institucionalidad con que cuenta hoy la AFA, ante la ausencia de un presidente y un Comité Ejecutivo elegido por los propios dirigentes".



"Y también la angustiante situación económica que estamos viviendo todos los clubes ante la falta de pago de las cuotas correspondientes a los meses de mayo y junio de 2016, como así también el incumplimiento de la Comisión Regularizadora en cuanto a la cuota de diciembre, sumados a la incertidumbre sobre cuales serán los ingresos proyectados para los clubes durante 2017 por derechos audiovisuales", completó el escrito.



El plenario, que contó en la sede de la calle Viamonte con la participación de 70 representantes del ascenso y las ligas del interior, a diferencia de la de ayer que desarrollaron los de primera, no puso fecha de realización de la Asamblea, algo que efectivizará mañana la Comisión Regularizadora, aunque la incógnita está dada ahora por esta cuasi intimación que la pone "entre la espada y la pared" respecto de los pasos a seguir.



"La Regularizadora va a tener que respetar los cinco puntos que nosotros le presentamos en la nota y no se votará otra cosa. Hace un año que estamos buscando el diálogo y a nosotros no nos escuchan ni tienen interés de reunirse", se quejó Daniel Ferreiro, uno de los hombres fuertes del ascenso, al término de la reunión celebrada en AFA .



"Nosotros no vamos a votar en contra de nuestra representatividad. Si la B Nacional comienza el campeonato, los clubes quebramos. Es preferible pagarle a los jugadores y no afrontar los gastos de viajes y seguridad de los partidos. El fútbol argentino está desfinanciado, y sin derechos audiovisuales es imposible que el fútbol no comience", indicó el vicepresidente de Nueva Chicago.



Por su parte el titular del Consejo Federal y la Liga Santiagueña de Fútbol pero, sobre todo, tesorero del Comité de Regularización, Pablo Toviggino, sostuvo que otra vez "el ascenso y las ligas del interior consiguieron una convocatoria exitosa. Tenemos el apoyo de nuestros asambleístas y también dirigentes de clubes de primera como Boca Juniors, Defensa y Justicia, Olimpo, Racing Club e Independiente".



En tanto Claudio Tapia, principal referente del ascenso, en diálogo con Télam transmitió su conformidad y la de todos los dirigentes del ascenso, a los que conminó a "seguir adelante con esta postura, que es por el bien común. Nosotros tenemos que seguir con lo que los dirigentes de la historia del fútbol argentino lograron en el tiempo", arengó 'Chiqui'.



Estos dirigentes también confeccionaron otra nota que presentarán mañana en el Ministerio de Trabajo, a pedido de Futbolistas Agremiados, solicitando una audiencia con el Comité de Regularización, "para que se establezca la deuda de AFA con los futbolistas y también la de Fútbol para Todos".



En esa reunión deben estar presentes un representante de Fútbol para Todos, otro del Comité de Regularización y dirigentes de clubes del ascenso, según anuncia el texto.