¿Bauza convoca a Icardi?

10:45

El técnico visitó a los argentinos que juegan en el equipo italiano. ¿Se vendrá el llamado al joven 9?

Edgardo Bauza, DT de la Selección Argentina visitó este viernes al plantel del Inter y compartió un grato momento con los jugadores argentinos y con Javier Zanetti, vicepresidente de la entidad italiana y ex jugador con larga trayectoria en el seleccionado.

Lo que resalta de la visita del "patón" es que aparece junto a Mauro Icardi, el delantero del Inter que muchos quieren para la selección.

El punta, nunca fue convocado en este ciclo pero tendría una chance con miras a la doble fecha de las eliminatorias de marzo, ante Chile y Bolivia.

Bauza anticipó el mes pasado la chance concreta de que Icardi vistiera la camiseta celeste y blanca a la brevedad: "Ya hablé con Zanetti y se lo dije: en este momento, Higuaín y Pratto son los dos centrodelanteros, pero el tercero es Icardi", había apuntado en un diálogo con Fox Sports.

En esa misma entrevista, el técnico había mencionado: "Lo hablé con todos los referentes, porque antes de llegar a la Selección me llegaban mensajes que decían 'a este jugador no lo quieren' (por Icardi). No hay problema absolutamente con ningún jugador".

El goleador de 23 años tuvo un breve paso por la selección en 2013, cuando estuvo en el banco contra Perú e ingresó unos pocos minutos contra Uruguay. Fue su única experiencia. "Él sabe qué es lo que pienso de él como jugador. Es muy probable que lo vaya a ver en mi próximo viaje", admitió Bauza, que terminó cumpliendo con su plan.