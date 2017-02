Un vecino de Esperanza vivió una pesadilla en la RP 70

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El último sábado fue atacado por desconocidos a los que se acercó a pedirles auxilio tras sufrir un desperfecto en su vehículo, tres kilómetros antes de llegar al peaje. Intentó comunicarse con la cabina pero no le respondieron. Desde el corredor vial N° 9, pusieron en duda la existencia del hecho.

Un vecino de la ciudad de Esperanza, atravesó un riesgoso momento el último sábado cuando su auto se averió, mientras transitaba por la ruta provincial 70. Unos desconocidos lo agredieron y amenazaron con un arma, cuando se acercó a pedir ayuda a unas viviendas cercanas a la ruta.

Al grave episodio se suma que, previamente, el conductor intentó comunicarse con la cabina del peaje del corredor vial N° 9, pero nadie le respondió.

En diálogo con El Litoral, el hombre que solicitó reserva de su identidad por razones de seguridad, brindó detalles de lo ocurrido.



“A eso de las 20:30, cuando volvía de Santa Fe por circunvalación, el auto me marcó temperatura, me detuve. Pero como me generó inseguridad, le puse un poco de agua y decidí seguir. Tras haber tomado la 70, me marcó de nuevo entonces paré en la banquina”, precisó el hombre.

En ese momento, se encontraba a unos tres kilómetros de la cabina de peaje adonde intentó comunicarse a través de los teléfonos que figuran en los tickets de pago (transita habitualmente el corredor), pero no obtuvo respuesta.

“Llamaba a mi seguro para que me manden la grúa, pero tenían inconvenientes para conseguir una un sábado a la noche. Probaba con la cabina de peaje porque siempre que paso veo que tienen una camioneta de auxilio, pero no respondían el teléfono. Así que llamé a un servicio de grúa de Esperanza”, relató el conductor.

Para entonces ya eran las 23:30, estaba sólo en la ruta y a oscuras. “En ese lugar no hay luz, están las columnas pero no hay iluminación”, indicó. Por eso buscó ayuda en unas viviendas linderas a la ruta, para poder avanzar con su vehículo y aguardar la llegada del auxilio en la cabina de peaje.

“Crucé la ruta y fui hacia una casa que estaba iluminada. Cuando estoy llegando sale un chico de unos 20 años que me empieza a preguntar en un tono exaltado, quien era y qué quería. Aparece otro por atrás mío, de unos 30 años, con un arma. Me apuntaba y preguntaban si era policía, si era narco”, señaló el esperancino que no encontró calificativos para el momento.

Siguieron las agresiones físicas. “No coordinaban las palabras, me tiraron al piso y me pateaban. Yo les decía que estaba solo, que se me había roto el auto y que necesitaba agua. Así, hasta que logré zafarme y llegar al borde de la ruta. Me sacaron la linterna, la billetera y el teléfono y me soltaron. Entonces crucé al auto y así como estaba me fui hasta el peaje”, señaló.

Como cierre del terrorífico periplo, el conductor denuncia que en la cabina no recibió asistencia. “Había un oficial de policía y la jefa del peaje. Les hice un descargo por escrito, como pude, de lo que me había pasado. Al rato, llegó la grúa de Esperanza y me fui”, concluyó.

Hasta hoy el vecino de Esperanza no sentó la correspondiente denuncia del hecho en sede policial, por temor a represalias. En cambio, explicó que recurrió a un medio de comunicación para dar a conocer el hecho y advertir sobre “el mal desempeño”, tanto del oficial de policía, como del personal de la cabina de peaje.

“El policía me dijo que vaya a hacer la denuncia a la comisaría a Esperanza, nada más. No fue a ver, no llamó un patrullero, no hizo nada. Y en el peaje tampoco, no había auto de auxilio, no había un servicio de emergencia. Nada”, remarcó enfáticamente.

Niegan las acusaciones

El ingeniero Mariano Perassi, que trabaja en el corredor vial N° 9, puso en duda la existencia del hecho y aseguró que la prestadora cuenta con un servicio de auxilio las 24 horas. Ante la consulta de este medio, dijo que se había enterado del episodio que denuncia el vecino, por un medio de Esperanza. “No sé porque no hizo la denuncia y apunta al corredor vial. Según cuenta él tuvo el problema en una casa particular y el desperfecto del auto en la circunvalación”, dijo Perassi intentando establecer el límite de las responsabilidades.

— El conductor afirma que llamó para pedir ayuda al peaje y no lo atendieron. ¿Cuentan con un servicio de auxilio?



— Los números de teléfono que aparecen en los tickets del peaje están operativos las 24 horas. Si llamás ahora te van a atender, siempre. Es imposible que no atiendan.

— El policía que lo atendió tampoco intervino y no recibió asistencia médica.

— Nosotros no podemos intervenir porque justamente es policía. Tenemos servicio de emergencia médica y de auxilio. Si llaman a la estación de peaje, va el patrullero y llama a la grúa. Es todo muy raro, yo no me lo tomaría a todo como lo cuenta. No tenemos registro de que las cosas hayan ocurrido, como él lo dice. En el peaje no hay registro de nada, no hay queja, no hay denuncia, sólo lo que dijo en un medio. Ni siquiera puedo buscar en las cámaras porque no sé ni a qué hora fue el hecho.

Además de restarle credibilidad a la versión del vecino de Esperanza, el ingeniero Perassi sugirió que como la concesión del peaje y el corredor está a cargo de un consorcio conformado por municipios y comunas, “hay cuestiones políticas detrás”. Aunque sólo soltó el comentario y no abundó en detalles al respecto.