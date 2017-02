http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Viernes 03.02.2017

19:46

En septiembre, en el estadio de River Por primera vez llegará The Who a la Argentina

Telam



El influyente y trascendental grupo rockero británico The Who se presentará, finalmente, en la Argentina y en varios paises de América Latina durante el segundo semestre del 2017, posiblemente en septiembre, según informó su manager.



El también productor y del grupo inglés, Bill Curbishley, reveló que el supergrupo realizará, primero, tres shows en Brasil, otro en Chile y finalmente uno en Buenos Aires este año. Todavía no están confirmadas las fechas de cada show.



Entrevistado por la BBC Radio, Curbishley afirmó que ‘estaremos girando por el continente americano, y todavía no lo puedo creer, pero iremos hacia abajo, a Sudamérica, por primera vez. Mi esposa es argentina, y sé que ahí hay una gran audiencia. Será fantástico. Iremos en septiembre y haremos tres shows en Brasil, uno en Chile y otro en Buenos Aires en el estadio de River‘.



Pasaron diez años de aquella suspensión de la gira del 2007 por Sudamérica, cuando The Who iba a tocar en Buenos Aires, también en River en marzo de ese año. Según la versión oficial, la cancelación se debió a la falta de disponibilidad de estadios en Brasil, por lo que la gira no se hacía sustentable para realizar sólo dos shows en Argentina y Chile.



The Who tiene previsto nuevas fechas de su Back to the Who Tour 51!, que partió en 2016 y que será retomado este 30 de marzo en Londres, sumando un total de siete fechas en Inglaterra.



El grupo esta integrado por el cantante Roger Daltrey y el guitarrista y principal compositor Pete Townshend, dos de los cuatro miembros originales. En 1978 falleció su fantástico baterista Keith Moon y en 2002, el bajista John Entwistle. Hoy, sus lugares los ocupan Pino Palladino en bajo y Zak Starkey, hijo del mítico beatle Ring Starr, en batería.



The Who, que vendió más de 100 millones de discos, se formó a principios de los años 60 y sus integrantes también incursionaron en el cine, con la ópera-rock Tommy.