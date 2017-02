Colocarán más geoceldas en las calles de Colastiné Norte

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Tras una primera experiencia positiva, el miércoles se abrirán los sobres con las ofertas para la adquisición de unos 5 mil metros cuadrados, que permitirán la colocación del sistema de mejora de suelo en otras 6 cuadras del distrito costero. El presupuesto oficial ronda $ 1 millón.

De la Redacción de El Litoral

area@ellitoral.com

Con el objetivo de avanzar en el mejoramiento de las calles de arena de Colastiné Norte, a través de un plan de estabilización de los suelos para favorecer y garantizar la transitabilidad, la Municipalidad licitará este miércoles la compra de alrededor de 5 mil metros cuadrados de geoceldas medianas y geotextil no tejido.



La inversión, que alcanza $ 983 mil, permitirá aplicar el sistema a lo largo de 600 metros lineales, 500 de los cuales corresponderán a calle Mocoví, perteneciente a la cuenca del desagüe Los Algarrobos. Se trata de una calle de penetración, que beneficiará no solo a los frentistas de esa calle, sino a los de todo el sector.



La primera experiencia de colocación de geoceldas en Colastiné comenzó en enero, sobre calle Las Magnolias, donde ya se realizaron los primeros 300 metros. “La verdad que la experiencia fue muy positiva. Apenas concluimos los primeros 100 metros, la ciudad recibió una lluvia de 85 milímetros, y los vecinos nos contaron que rápidamente se pudo observar el cambio con respecto a otras precipitaciones”, expresó el intendente José Corral. “Nuestros equipos técnicos también comprobaron el buen funcionamiento del sistema: no se produjeron dificultades en las calles, que secaron rápidamente y sin deformaciones”, detalló el mandatario local.

De qué se trata

La aplicación del sistema de geoceldas en calles del Distrito La Costa forma parte del Programa de Reconstrucción de la Ciudad, que el Municipio puso en marcha a partir de la crecida sostenida de los ríos Paraná y Salado, que elevaron las napas, y las lluvias intensas que se sucedieron durante muchos días y que hicieron que toda la capital provincial, en especial la zona de La Costa sufriera las consecuencias en la transitabilidad de las calles.



“Estudiando diferentes alternativas y buscando tecnologías nuevas encontramos esta opción. Las geoceldas permiten confinar el material de arena de manera que no se marque cuando hay agua, porque tienen abajo un soporte que permite que filtre el agua pero no el suelo, de modo que la calle queda inalterable”, explicó José Corral. En esta línea, valoró que una particularidad del sistema que se está implementando es que es relativamente económico y rápido de instalar. “Así la Costa no pierde la idiosincrasia de las calles de arena que los vecinos quieren mantener. Por eso descartamos asfaltar esta zona porque tenemos que preservar el paisaje natural y las características ambientales de este distrito, al mismo tiempo que evitamos impermeabilizar las calles lo que modificaría el drenaje del agua”, señaló el intendente y subrayó que es una solución resiliente que permite mejorar las calles contemplando las necesidades del sistema hídrico de la zona.



Otra ventaja de este sistema es que cuando hay agua se puede transitar, ya que permite que drene como lo hace el terreno natural. De esta manera, la calle queda sin alteraciones y “eso permite que trabajemos de mejor manera”, aseguró José Corral y agregó: “Las calles de la Costa nos obligan a un repaso permanente, cada vez que llueve, aunque no sea intensa, hay que volver a trabajar sobre ellas”.



Según se detalló, el Municipio financiará los trabajos en unas 36 cuadras de Colastiné Norte, distribuidas en las 6 cuencas que tiene el distrito costero. “Luego, la propuesta será completar la red vial de Colastiné mediante el sistema de esfuerzo compartido, como hemos aplicado en otros barrios de la ciudad para el pavimento articulado, y que nos permitió asfaltar 150 cuadras. En este caso, la idea es que los propios vecinos se reúnan para comprar este material y el Municipio aporte la mano de obra y la ejecución”, concluyó el mandatario local.