http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Domingo 05.02.2017

12:14

Dice que el “Chueco” Miguel Robledo y el profe Marcelo Avaro serán sus colaboradores cercanos. Quiere incentivar lo que es la captación: “No se pueden escapar los talentos de acá”.

Javier López, el coordinador del fútbol amateur "En la Argentina debe haber tres o cuatro predios como el de Colón" Dice que el “Chueco” Miguel Robledo y el profe Marcelo Avaro serán sus colaboradores cercanos. Quiere incentivar lo que es la captación: “No se pueden escapar los talentos de acá”. Dice que el “Chueco” Miguel Robledo y el profe Marcelo Avaro serán sus colaboradores cercanos. Quiere incentivar lo que es la captación: “No se pueden escapar los talentos de acá”.

Darío Pignata

dpignata@ellitoral.com

Uno de los llamados “delfines” de Vignatti en esta vuelta a Colón es, sin dudas, José Alonso. Lejos del fútbol profesional, de los pases o de la concurrencia a la AFA, Alonso es —junto a otros directivos— el responsable absoluto del fútbol amateur del Club Atlético Colón. Y en muchos casos, el trabajo que se recorre ahí abajo es casi de hormigas: de a poquito y en silencio.



Disitinto y distante de aquél José que asomó en Colón en el ‘92 para salvar a Colón de la quiebra, con la desesperación deportiva de “ascender como sea” comprando jugadores, el Vignatti actual sabe que Colón debe generar fuego para que la chimenea de inferiores funcione como tal.



La ida del rosarino Bidoglio y su gente apuró los tiempos de algo que estaba anotado en el borrador de José Alonso para esta gestión: refundar el fútbol amateur sabalero.



Era impensado suponer que el reemplazante de Bidoglio no fuera sabalero, acaso retomando aquélla vieja idea “maturanesca” del sentido de pertenencia. Con el aval de Vignatti, los caminos finales llegaron hasta el “Alemán” Javier López (Olimpo ganó de mano con Marito Sciacqua y Miguel Restelli nunca le encontró la vuelta judicial a su viejo reclamo).



Abajo, como siempre, quedaba el reaseguro del más noble piloto de tormentas y tempestades sabaleras: el “Chueco” Miguel Ángel Robledo, clave por ejemplo en recuperar a Nico Leguizamón en las canchas de Liga Santafesina para reinventarlo como jugador profesional.



—¿Cómo te vas a manejar Javier en la famosa estructura de inferiores en Colón?



—Mirá, es como si mi cuerpo tuviera dos manos derechas: por un lado, el “Chueco” Robledo, que tiene toda una rica historia acá adentro en Colón; por el otro, el profe Marcelo Avaro, a quien no conocía de antes pero que me sorprendió por su capacidad profesional para supervisar la parte física de cada categoría.



—¿Cuál será la función específica del “Chueco” Robledo, porque muchas veces dio la sensación de que hacía de todo un poco: coordinar, organizar, dirigir la Liga?



—Entre los tres, con Miguel y el profe, haremos “de todo”. Pero quiere que se ocupe del área Selección, en salir a buscar los jugadores. Un pilar que no voy a negociar de mi gestión es la impronta para incentivar en Colón lo que es la captación de jugadores. No me importa si hay un “10” en Salta que es un fenómeno y no puede venir a Colón; lo que no puede pasar más es que los buenos proyectos de acá, de Santa Fe y la zona, terminen en Banfield o en Quilmes.



—Hace muchos años mirábamos como algo inalcanzable los predios de Central, Newell’s o Renato Cesarini, a sólo 150 kilómetros de Santa Fe. Hoy, en infraestructura, esa brecha con Colón no existe más.



—Mirá, en la Argentina debe haber a lo sumo tres o cuatro predios como el que tiene Colón en Santa Fe. Lo que más me llama la atención es que hay gente muy pasional en Colón que ni siquiera lo conoce, me gustaría mucho que pudieran venir a verlo.



—¿Y cómo encontraste el predio?

—La verdad que todas las canchas están muy bien, incluso ayudó mucho la lluvia de los últimos días. Lo que pasa que a esta altura del año llueve y hace calor, por lo que hay que andar cortando el césped a cada rato. Para poder mantener todo en condiciones hay que realizar un esfuerzo muy importante como institución. En líneas generales, respondiendo a tu pregunta, te digo que está bien pero se puede mejorar y yo soy medio obsesivo con la excelencia. Aunque tengamos que ir de a poco.



—Más allá de las primeras charlas con el presidente José Vignatti entiendo que tu interlocutor en el día a día es José Alonso



—Sí es así, tal cual. Desde el primer día le agradecí a José Alonso las libertades totales, sin ningún condicionamiento, para armar mis grupos de trabajo con los colaboradores en cada una de las categorías. Además, siempre está a disposición para cualquier llamado si es que necesitamos algo puntual para el predio o para la pensión.



—Hay toda una historia con esto que Colón —desde que descendió— no logra la valoración para disputar la zona campeonato con los mejores en inferiores de AFA y se debe conformar con la llamada zona integración. ¿Qué pensás, Javier?



—Que a veces hay circunstancias muy especiales. Recuerdo un año que nos quedamos afuera por diferencia de un gol, otra vez por un punto. En realidad, no es algo que me quite el sueño. Hasta del sorteo de un fixture dependés, porque si te toca en tu zona inicial equipos como Newell’s, Vélez o Argentinos es medio obvio lo que te va a pasar.



—También es real lo que siempre decimos de las famosas “camadas” y generaciones recordadas: Alario, Meli, Luque, Graciani, Conti, Poblete por nombrar a algunos...



—Es real, no hay dudas de eso. Mirá, te voy a decir algo: me ilusionan mucho en Colón lo que vengo viendo de las categorías más chicas. Acordáte lo que te digo.

Todos los entrenadores

avier López será el coordinador general del fútbol amateur, el “Chueco” Robledo una especie de sub-coordinador afectado al área Selección de Talentos y el profe Marcelo Avaro a cargo de la supervisión física.



— Cuarta de AFA: el entrenador será el tucumano Marcelo Molina con Diego Courault como preparador físico.



— Quinta de AFA: Emiliano Arredondo es el director técnico y la parte física estará a cargo de Nicolás Silvestre.



— Sexta de AFA: se da el retorno de Adrián “Chupete” Marini que estará auxiliado por el profe Julián Macedo.



— Séptima de AFA: Martín Minella es el DT de esta categoría con Carlos Gandolfi en la parte física



— Octava de AFA: Martín Sánchez continuará como entrenador y el profe Ariel González estará con la parte física



— Novena de AFA: Mauricio Siero es el técnico sabalero con Leonardo Colman como preparador físico



— Los DT de las divisiones de Liga Santafesina: Raúl Romero estará en quinta, David Igñona en sexta, Hernán Tomatis en séptima, Luis Raviolo en octava, Federico Della Crocce en novena y Leonardo Juncos en la décima categoría.



Por ahora, los dos entrenadores de arqueros en el fútbol amateur serán Franco Saita y “Facu” Martínez, aunque no se descarta la incorporación de alguien más en este rubro.



“Tapita” Segalla y Pablo Bonaveri

En una de las decisiones más importantes de la nueva gestión, la reserva de AFA queda incorporada a la estructura del fútbol amateur y se desvincula de lo profesional.

El entrenador de la reserva afista seguirá siendo el “Tapa” Ariel Segalla con Pablo Bonaveri como ayudante de campo y el profesor Eugenio Quiroga en la parte física. A su vez, el mismo Pablo Bonaveri será el entrenador de la Primera de Liga Santafesina y Mariano Raticceli estará en la reserva liguista.

Escuelita aparte

La famosa Escuelita de Fútbol del Club Atlético Colón, que cuenta con unos 200 sabaleritos, es una unidad independiente del fútbol amateur y funciona aparte. La Escuelita está a cargo del ex jugador “Hippie” Andrés Cabrera.

Pensión, becas y prueba de jugadores

Actualmente, por el relevamiento que hicieron tanto Javier López como el “Chueco” Robledo, la pensión del Club Atlético Colón tiene una capacidad para 75 chicos. Y tal como lo decía el “Alemán” respecto a las canchas, es algo que “está bien, pero se puede mejorar”.



En este sentido, hay dos cuestiones que impulsará el nuevo coordinador con sus colaboradores. Por un lado, analizar los casos que requieran el sistema de becas que afrontará la institución y por el otro un modelo de casas o departamentos “pagos” a cargo de la familia del futbolista, que casi siempre llega del interior de la provincia o de otras provincias.



En lo que hace a la tradicional “prueba de jugadores”, para poder integrar las divisiones juveniles del club, se realizarán la primera semana de marzo en el predio.



El miércoles 1º de marzo: categorías 1998/1999/2000, se realizarán en el horario matutino, a las 8.30. Al otro día, el jueves 2 de marzo, categorías 2001/2002/2003, se realizarán en el horario vespertino de las 16.30. Se deberá asistir con la autorización de los padres y fotocopia del DNI.



Para el caso de jugadores que se encuentren fichados en otros clubes, deberán presentarse con autorización del club al que pertenece el pase que los habilita a participar de dicha prueba.



Durante las pruebas estará cerrado el acceso al predio para padres y representantes, sólo podrán ingresar los jugadores que se probarán. Los jugadores deberan asistir con indumentaria propia (botines, medias, canilleras y short). No podrán ingresar al predio con camisetas o indumentarias de otros clubes, ya sean nacionales o internacionales.



Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del club o al 0342-4820650, en el horario de 10 a 13.



Miraron y dejaron

Más allá de las pruebas para jugadores que serán el 1º y 2 de marzo, tanto Javier López como el “Chueco” Robledo vinieron observando todos estos días lo que se llaman “jugadores recomendados”. Son chicos que, por ejemplo, quedaron libres de clubes grandes. O llamados de ex jugadores de Colón que piden “que los vean”. Por lo que averiguó El Litoral hay un chico del interior “similar a Alario por el promedio de goles en su liga de origen” y también un sobrinito del “Loco” Sandoval que es 2001.