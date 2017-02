"Vamos a contratar un mago para ver qué inventamos"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El entrenador de Unión tiró una chanza al referirse a esta incertidumbre en el reinicio de la actividad y a que va a tener que agudizar el ingenio para seguir preparando al equipo.

De la Redacción de El Litoral

Juan Pablo Pumpido se dio el gusto de haber podido completar los 70 minutos en un día atípico en este verano santafesino, con mucha lluvia a la mañana y la vuelta del sol por la tarde. Pero lo importante es que se pudo hacer algo de fútbol ante Patronato y el entrenador tatengue resolvió poner por primera vez un equipo que tranquilamente se puede tildar de titular, algo que no había experimentado en los anteriores encuentros.



“Por momentos jugamos bien, en otros no tanto y los últimos quince minutos se hizo raro por la lluvia. Lo pudimos terminar gracias a la buena predisposición de los jugadores de no ir tanto al choque. La cancha estaba muy resbaladiza y llovía demasiado. Eso pudo haber sido contraproducente, pero se cuidaron mucho y lo valoro”, dijo el técnico de Unión después del encuentro ante Patronato, que terminó con victoria de los entrerrianos por 2 a 1.



“Si hacíamos el gol de penal era otro resultado. Emanuel Brítez lo hizo para que no se ponga picante el amistoso porque el objetivo no es el resultado sino el trabajo para el torneo”, dijo Pumpido, cuando se refirió al penal que Brítez ejecutó entregándole la pelota a Bértoli, el arquero de Patronato, porque todos entendieron que el penal no existió.



Volviendo al trámite del encuentro, dijo que “nos encontramos muchas veces de cara a la defensa rival, sobre todo los volantes ofensivos y eso me gustó. Fue lo que trabajamos y mucho desde lo táctico. La idea era que los volantes más ofensivos pudiesen encarar a los defensores rivales ganándole las espaldas a los mediocampistas”, a la vez que admitió que “de mitad para atrás el equipo se hizo largo, parecía desarmado. Pero lo bueno es haber jugado 70 minutos, están más sueltos”.



Después, Pumpido dijo que “estamos a un mes del reinicio del torneo, en el mejor de los casos, así que debemos hacer de cuenta que estamos a 3 de enero, cuando arrancamos... Le vamos a hablar a un mago a ver qué podemos inventar... Seguiremos con amistosos, subiremos las cargas de trabajo otra vez porque parece que esto no arranca hasta marzo. Por eso vamos a jugar con Sportivo Las Parejas el viernes a la tarde o el sábado. Si se confirma lo de marzo, posiblemente juguemos algún partido más y con asistencia de la gente”.



Consultado sobre la posibilidad de jugar algún partido con asistencia de público, teniendo en cuenta que hace casi dos meses que el hincha de Unión no puede ver en acción al equipo, admitió que “la gente está necesitando venir a la cancha porque el fútbol es pasión y me parece justo que tratemos de darle el gusto. Seguramente hablaremos con los dirigentes y veremos qué posibilidades hay de armar algo y que la gente pueda venir al estadio”, concluyó el entrenador tatengue.



El sábado hizo fútbol Nahuel Zárate, quien deberá arrancar marcando en la punta izquierda porque Bruno Pittón llegó a la quinta amarilla, mientras que Pumpido eligió a Acevedo-Mauro Pittón como la dupla de volantes centrales. De todos modos, nada está definido ya que resta mucho tiempo hasta el encuentro ante River que marcará la vuelta del Tate a la actividad, quién sabe cuándo.

Tempranito

Este lunes a la mañana, bien temprano, el plantel de Pumpido retornará a las tareas en el predio de Casasol.

Otro de los aspectos positivos es que se han recuperado los jugadores que venían con alguna molestia.

Por ejemplo, estaba previsto que en el segundo partido de ayer pudiera estar presente Mauro Cejas, quien comenzó la pretemporada con el resto del plantel, hizo algunos minutos de fútbol ante Aldosivi pero tuvo una distensión que lo obligó a bajar las cargas.

Ahora está bien y seguramente se lo podrá tener en cuenta para el partido con Sportivo Las Parejas.