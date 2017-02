http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Domingo 05.02.2017 | Última actualización | 22:22

22:19

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, es optimista para la reunión de mañana en la AFA y estima que el torneo puede empezar la primer semana de marzo.

Crisis en la AFA ¿Comenzará el fútbol en marzo? El presidente de Lanús, Nicolás Russo, es optimista para la reunión de mañana en la AFA y estima que el torneo puede empezar la primer semana de marzo. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, es optimista para la reunión de mañana en la AFA y estima que el torneo puede empezar la primer semana de marzo.

DyN

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, admitió hoy su optimismo de cara a la reunión de mañana con los representantes del ascenso para tratar de solucionar la crisis en AFA y estimó que, "si todo va bien" el fútbol puede reanudarse "en la primera semana de marzo".

"La reunión del lunes es importante para la AFA. El fútbol, si va todo bien y nos ponemos de acuerdo, arranca la primera semana de marzo", fue el pronóstico favorable de Russo.

El titular de los granates en distintos medios expresó su confianza en el resultado del cónclave que sostendrán mañana a partir de las 18 en la sede de la calle Viamonte un grupo reducido de dirigentes de la Primera División y otro equivalente del ascenso con el Comité Regularizador que encabeza Armando Pérez.



"Acá tiene que primar el sentido común, y eso acá no está sucediendo", con todo fue uno de los llamados públicos que Russo hizo para la dirigencia, en declaraciones para Radio Continental.

Y ya puntualmente para el sector del Ascenso Unido que lideran Claudio Chiqui Tapia y Daniel Ferreiro, Russo remarcó que "el 'voto calificado' que dicen algunos, es el de los cuarenta y cuatro millones de argentinos", en alusión al poder de convocatoria que tienen los clubes grandes.

A modo de fundamento para su visión esperanzadora, la máxima autoridadad de Lanús destacó temas económicos que considera valiosos para atender las urgencias de los clubes y encauzar el camino definitivamente.

"Mañana veo muchas posibilidades de poder arrancar. La comisión normalizadora ya se comprometió a pagar los 350 millones, el Gobierno hizo una propuesta muy buena de rescisión y hay dos buenas ofertas de Fox/Turner e ESPN, y otra más que desconozco, pero todas son muy buenas, con las cuales estaríamos duplicando lo que se cobra hoy por derechos de televisación", argumentó Russo, en diálogo con Radio La Red.

Advertencia a los clubes del ascenso

En su análisis de la situación, Russo volvió a destinarle una advertencia al grupo de Tapia.

"Si los clubes del ascenso quieren arreglar todos los problemas mañana, no va a haber ningún acuerdo. Si no nos tenemos confianza, esto no va a salir. Queremos hacer una reunión en la que se encuentre una solución económica para arrancar el fútbol argentino", adujo.

Y redondeó su idea: "Hay clubes de Primera, pero del ascenso que deben cuatro, cinco meses de sueldo. Hay planteles que están parados, jugadores que se han agarrado con sus dirigentes... Si vos tenés la solución a mano y condicionás todo a que alguien tiene que ser presidente para arreglar esto, creo que estamos complicados".

Una de las diferencias que deberán solucionarse mañana es la relacionada con la elección del presidente, dado que el fútbol del ascenso quiere que se definan todos los temas en una sola asamblea.

En cambio, la mayoría de los clubes de Primera División pretende aferrarse al cronograma que impulsa la FIFA y dejar el de las nuevas autoridades para el 28 de abril, ya con la aplicación del estatuto actualizado.