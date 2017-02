http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

La cantante hizo delirar a los fans del Super Bowl en el entretiempo de la final que disputan New England Patriots y Atlanta Falcons.

Final de la NFL Lady Gaga brilló en la final del Super Bowl

El 51th Super Bowl de la NFL en Houston, Texas, tuvo alrededor de las 19.30 horas de esa ciudad la presencia de Lady Gaga, que llegó en helicóptero, del que bajó como si volara, un centenar de bailarines, otros varios centenares que la acompañaron con danza de luces, un show de 13 minutos que costo U$s 10 millones.

No solamente sonó fuerte ese arranque con un fragmento del tema "This Land is Your Land", que el legendario Woody Guthrie popularizó en la década del 40, con varias frases simpatizantes del comunismo, sino también brillaron y a toda luz los cientos de drones preparados para dar al show una imagen que, además de dar la vuelta al mundo, le aportaron un marco imponente.

Quienes pagaron entradas para la ocasión, el encuentro entre New England Patriots y Atlanta Falcons, cuyos precios oscilaron entre U$s 5000 y 20000, sin contar lo palcos VIP, pudieron ver a la estrella pop al frente de su espectáculo guiado por la "inclusión" y el "espíritu de igualdad".

Los encomillados desataron la polémica en virtud de las muy criticadas medidas en torno a inmigración dictadas casi de inmediata tras la investidura del presidente Donald Trump, parte de su campaña.

"Las únicas declaraciones que haré durante mi presentación son las que siempre he dado, en las que siempre he creído. Creo en la pasión por la inclusión, en la igualdad y la tolerancia, en el espíritu de equidad y de este país, que es de amor, compasión y bondad", dijo la ultima semana.

Pero no hubo declaración alguna: ella lookeada, primero con una ajustadísima malla metálica, danzó con el cuerpo principal de bailarines en una suerte de cruz con 31 rectágulos luminosos y rodeada por estructuras tipo torres, y columnas de fuego, después efectos de humo y otros centenares de extras con luces de mano que variaban de colores, para ella terminar en un pedestal con un piano.

Para su participación en este tan singular escenario, ella eligió un variado potpourri de sus temas más famosos, entre ellos "Bad Romance" y "Born this Way", entre otros.

De esa forma Lady Gaga se sumó en el gran intervalo a la oferta musical que arranco antes del inicio del encuentro con tres cantantes del musical de Broadway "Hamilton", con "America the Beautiful", y el himno entonado a capella por el cantante folk Luke Bryan

Muchas de las 99 cámaras destinadas a la transmisión global, algunas montadas en drones enfocaron la intervención de Lady Gaga, que a los 30 años, ratificó su talento para los números con gran despliegue, que recordó al de Michael Jackson hace ya tiempo.

Para el evento, Lady Gaga se alojó en una mansión valuada en U$s 7.4 millones, y se la vió movilizarse en un impresionante Lamborghini negro, bien a tono con el esplendor y la originalidad que la caracteriza.

El público que a esa altura llevaba consumidos muchos de los 50000 panchos, 11000 conos de papas fritas y 8500 alitas de pollo previstos para esta noche, disfrutaron de esta presentación que, seguramente se viralizará en YouTube muy rápidamente.

Es destacable que cada medio minuto de publicidad del Super Bowl de la NFL fue facturado por la cadena Fox en U$s 5 millones, logrando un récord histórico, según informó hoy la versión online de la revista Variety.