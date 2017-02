http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Lunes 06.02.2017 | Última actualización | 6:59

6:55

El responsable está prófugo

Conmoción en Buenos Aires por un cuádruple crimen

Un hombre mato a su ex pareja policia, a dos ex cuñados y a la esposa de uno de ellos, embarazada de nueve meses. También hirió a otras personas.

Foto: Clarín



