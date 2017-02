11 imágenes de un histórico Super Bowl

El Litoral

DPA

Los New England Patriots remontaron una desventaja de 25 puntos, 19 de ellos en los últimos 10 minutos del partido, para llevarse el quinto título de la franquicia contra los Atlanta Falcons en la edición 51 del Super Bowl.

Fue una noche de récords y leyendas. Por primera vez un Super Bowl se fue al tiempo extra. Los "Pats" sólo estuvieron en ventaja cuando el partido terminó.

New England ya es la franquicia con más participaciones en un Super Bowl, con nueve. Ganó cinco títulos en siete finales en los últimos 15 años, todos ellos bajo la dirección de Bill Belichick en la estrategia y de Tom Brady en el campo.

Ambos son pilares de una de las dinastías más importantes de la NFL. Su quinto anillo, el de la leyenda, no podía llegar de otra manera.

Se recuperaron de un déficit de 25 puntos. A los nueve minutos del tercer cuarto, el marcador era de 28-3. Y sin embargo, sucedió.

El partido parecía definido al medio tiempo. La mejor ofensiva de la NFL, los Falcons, no tuvieron ningún reparo en humillar a un equipo histórico durante la primera parte. Antes del final del segundo cuarto, New England descontó 21-3 con un gol de campo de Stephen Gostkowski.

IT'S OVER! IT'S OVER!



JAMES WHITE WINS IT FOR THE @PATRIOTS!



WHAT A GAME! #SB51 #PATRIOTS https://t.co/nZzQJGWRmC