Lunes 06.02.2017

Declaraciones de Malcorra

"Trump ha descolocado al mundo, no sólo a la Argentina"

La canciller argentina opinó sobre los primeros días del gobierno de Trump. Argentina "necesita proyectarse al mundo" porque "aislada no funcionó", dijo.

