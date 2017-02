http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Lunes 06.02.2017 | Última actualización | 8:53

8:48

La cantante realizó un espectacular show, de lo más costosos de la historia, en la gran final entre los Patriotas y los Falcons.

La artista interpretó varios de sus éxitos como Born this Way, Telephone o Bad Romance. Foto: DPA

Ayer Lady Gaga dio un show impactante en la final del Super Bowl La cantante realizó un espectacular show, de lo más costosos de la historia, en la gran final entre los Patriotas y los Falcons. La cantante realizó un espectacular show, de lo más costosos de la historia, en la gran final entre los Patriotas y los Falcons.

DPA

En un show considerado el más caro de la historia de los Super Bowl, Lady Gaga impresionó a las más de 72 mil personas presentes en el Estadio NRG, en Houston, Texas, y a los aproximadamante 110 millones de espectadores que se dieron cita a la gran final de los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Falcons de Atlanta.

La camaleónica artista brindó un show impecable en el medio tiempo del Super Bowl de fútbol americano entre los Atlanta Falcons y los New England Patriots en la ciudad de Houston, en el que hizo un repaso de algunos de sus mayores hits como "Born This Way", "Just Dance" y "Telephone".

La cantante hizo su aparición suspendida sobre el escenario del NRG Stadium, hacia el cual fue descendiendo lentamente sostenida por un arnés mientras sonaba uno de sus primeros éxitos, "Poker Face". La artista, famosa por sus extravagantes atuendos, lucía relativamente sobria enfundada en una malla plateada con hombreras y botas altas del mismo tono.

Una vez sobre el escenario, Lady Gaga cantó y bailó acompañada de varios bailarines. Hacia el final del show se sentó al piano y tras exclamar emocionada "Hola mamá, hola papá" tocó "Million Reasons", una balada de su último álbum "Joanne", mientras sus seguidores sostenían antorchas luminosas.

Para cerrar el show, Lady Gaga eligió un tema más bailable, "Bad Romance", que cantó enfundada en un top blanco con hombreras que asemejaban alas. "¡Super Bowl 51!", exclamó finalmente y saltó del escenario.

A pesar de las especulaciones en los medios sobre alguna mención, la cantante no hizo ningún comentario sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, dio comienzo a su actuación entonando la canción folk "This Land Is Your Land", considerada un himno antifascista.

"Una nación indivisible con libertad y justicia para todos", exclamó Lady Gaga poco antes de saltar hacia el escenario desde el techo. La frase forma parte del juramento de lealtad a la bandera estadounidense.