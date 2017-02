http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El fuerte viento de ayer tumbó parte de la medianera de un edificio en construcción en 1° Junta al 2700 sobre una vivienda lindera y la destrozó. En su interior se encontraba una familia con tres niños, que se salvó de milagro. Los daños materiales son severos y debieron abandonar su hogar. La obra fue paralizada.

Eran aproximadamente las 15.30 de ayer. En el interior del departamento 1 - 6° piso, de un edificio de 1° Junta 2762, una madre y sus tres hijos se alistaban para asistir a un cumpleaños. Las pequeñas de 8 y 5 años (el restante tiene un año y un mes) salieron del baño e ingresaron a una habitación donde las tres mujeres y el pequeño varón terminaban de alistarse para salir. Fue entonces cuando la pequeña de 8 años abrió la puerta que comunica al comedor y retrocedió sobre sus pasos para alertar a su madre sobre lo que ocurría. “Mamá, mamá, se cayó el techo” fueron las palabras de la pequeña.



“Yo le respondí: “No puede ser’”, relató esta mañana —pasado el peor momento—, María Laura Manzur Portillo. “Pero cuando salí de la habitación vi todo esto y casi me muero”, relató acongojada ante los escombros de lo que era parte de su hogar.



Lo que ocurrió fue que el fuerte viento que azotó la ciudad (y la región) ayer tumbó una medianera en construcción de un edificio lindero. Los ladrillos cayeron desde la altura contra la vivienda ubicada en la azotea del edificio lindero y destrozaron gran parte del mismo.

Milagro



De acuerdo a los registros de la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto de Sauce Viejo, a las 15 horas de ayer sopló el viento a 51 km/h (28 nudos) y a las 16 horas, a 53 km/h (29 nudos). A estos registros se le puede sumar que en esa zona de la ciudad, que es el microcentro, pudo haber ocurrido además algún fenómeno particular como la aceleración del flujo de aire debido a la existencia de edificios, según aportó un especialista consultado esta mañana.



“Las nenas acababan de salir del baño y se salvaron de milagro porque allí también cayeron las claraboyas”, continuó su relato María Laura. “Lo que se cayó es parte de la mampostería del edificio en construcción de al lado. El peso de los ladrillos a tanta distancia te pueden lesionar o matar, más allá de los daños materiales”, enfatizó.

“En ese momento me agarró desesperación, porque no sabía si se iba a seguir derrumbando, no sabía si buscar papeles, ropa, o irme. Entonces lo llamé a mi esposo (Juan Sánchez) que había salido a buscar a su madre que llegaba de viaje, cuando llegó juntamos ropa, comida, lo que pudimos, y abandonamos la casa”, narró la mujer damnificada.



“Nos salvamos de milagro”, señaló luego María Laura, “porque generalmente estamos en el comedor, que es nuestro lugar habitual donde compartimos, miramos televisión o hacemos tareas”.



Más tarde la ocupante del departamento afectado —que tiene dos dormitorios y un living-comedor— advirtió que la de ayer “no fue la primera vez” que les ocurre. Y dijo luego: “La primera vez fue algo más leve, nos rompieron las tejas del alero, parte del piso de la terraza. Se hicieron cargo. Pagaron las reposeras que nos dañaron y habíamos acordado que una vez finalizada la obra nos pagarían los demás daños materiales de la casa”. Pero lo que más le llamó la atención fue que “nunca pusieron contención”.

—¿Qué respuesta tuvieron de parte de la constructora?



—Le dije al cuidador: “¿Te das cuenta que no pusieron contención y nos podrían haber matado?”. Y me respondió que sí. Fue lo único que me dijo —informó la damnificada—. Mi esposo ya hizo la denuncia policial, se comunicó con el área de Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Santa Fe y veremos cómo sigue. La verdad es que no sé.

Obra paralizada



El edificio en construcción desde el que cayó la pared tiene un cartel al frente en el que avisa que la inmobiliaria Orcu comercializa los futuros departamentos de los 12 pisos. Consultada la inmobiliaria, su director comercial, Alberto Granata, explicó que la obra está a cargo del estudio de arquitectos Castellitti, Bertoni Arquitectos y Asociados (CBAyA). Desde el mismo tampoco hubo respuesta, al menos hasta pasado este mediodía.



En la página en Internet del estudio ABAyC se explica que el proyecto del denominado edificio Plaza San Martín es “una semi-torre”, que “basa su perfil edificatorio en la búsqueda de una franca vinculación con ella y su entorno, generando excelentes visuales y óptimas condiciones de iluminación y ventilación natural para la totalidad de las viviendas.



Al cierre de esta edición, inspectores del área de Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Santa Fe se encontraban inspeccionando el lugar. El subsecretario de Obras de Arquitectura municipal, Lucas Condal, anticipó que la obra en construcción “va a quedar paralizada, al menos hasta que se realice la inspección y se repongan las medidas de seguridad”.



Condal informó que recibieron la denuncia de lo ocurrido esta mañana y de inmediato enviaron los inspectores a verificar.



Mientras tanto, Juan y María Laura junto a sus tres pequeños buscan un lugar donde alojarse hasta que puedan volver a su hogar. Por ahora están en lo de un familiar.