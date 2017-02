http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

La idea es trabajar fuerte en la semana, adelantar el amistoso que se había programado para el sábado y darle el fin de semana libre a los jugadores.

Unión arrancó la semana de entrenamiento El amistoso con Las Parejas iría el viernes en Casasol

El Litoral

El plantel de Unión reanudó hoy los entrenamientos con la idea de jugar el viernes un amistoso ante Sportivo Las Parejas, con lo cual Juan Pablo Pumpido podrá darle descanso todo el fin de semana a los jugadores, teniendo en cuenta que sigue siendo incierto el panorama con vistas a la reanudación del torneo.

El partido con el equipo que actualmente milita en el torneo Federal A, se jugaría a partir de las 17 en Casasol, algo que seguramente se terminará de confirmar en las próximas horas.



Respecto del trabajo que desarrolla el plantel, está todo muy normal ya que hasta los jugadores que estaban lesionados (caso Cejas y Zárate), no tienen inconvenientes y a las órdenes de Pumpido. En el caso de Zárate, jugó en el equipo que perdió el sábado con Patronato. En el de Cejas, estaba convocado para jugar en el segundo partido, que finalmente se suspendió debido a las malas condiciones climáticas.



Ante Patronato, Juan Pablo Pumpido puso en cancha a un equipo con gran mayoría de titulares. Teniendo en cuenta que tanto Bruno Pittón como Lucas Algozino no podrán jugar el partido con River por estar suspendidos, podría deducirse que nueve de los once que jugaron el sábado, podrían estar en el equipo titular ante River: Nereo Fernández, Brítez, García Guerreño, Leonardo Sánchez, Nahuel Zárate, Villar, Godoy, Gamba y Soldano. Las dudas se podrían plantear en la mitad de la cancha y por el lado del doble cinco, ya que jugaron Mauro Pittón y Acevedo, que no fueron los que terminaron jugando como titulares en el partido ante Racing.



Para el segundo partido, que no se jugó el sábado, habían sido convocados Rivero y De Iriondo, que fueron los titulares ante Racing. Tal como se viene insistiendo desde el inicio de la pretemporada, es uno de los lugares del equipo en el que Pumpido trabajará y analizará para luego elegir a los que jueguen, teniendo en cuenta el buen nivel de los cuatro jugadores mencionados.



También se están buscando rivales para la semana que viene y no se descarta la posibilidad de que se juegue algún partido en el 15 de Abril que sea con asistencia de público, al menos de los socios de Unión, teniendo en cuenta que no habría fútbol hasta el mes de marzo.



“Estamos como si fuera 3 de enero”, dijo Juan Pablo Pumpido el sábado y con razón, ya que lo que era un mes de preparación, cuando finalizó la actividad el año pasado, tiene muchas chances —casi seguras— de convertirse en dos meses. Por eso, no se descarta tampoco que los profesores Villarreal y Díaz comiencen a reacondicionar la preparación física del grupo y se haga hincapié, al menos durante estos días, en ese aspecto que ya había bajado sus cargas en la segunda quincena de enero, cuando comenzaron los amistosos.