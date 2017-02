Murió la leyenda del rugby sudafricano Joost van der Westhuizen

Telam



El legendario medio scrum sudafricano Joost Van der Westhuizen falleció hoy en Johannesburgo a los 45 años, a raíz de la enfermedad neuromuscular esclerótica lateral amiotrófica (ELA), también conocida como “Enfermedad de Lou Gehrig”, que le fue diagnosticada en 2011.

RIP Joost van der Westhuizen, 1971-2017. Condolences to the family and friends of a true Springbok hero. pic.twitter.com/ZZ7IBEBcyE



Según un cable de agencia EFE, la fundación del ex capitán de los Springboks anunció su fallecimiento luego de su traslado con urgencia el sábado a un hospital de Johannesburgo, donde había registrado signos de estabilización y mejora en las últimas horas.



Van der Westhuizen, quien nació el 20 de febrero de 1971 en Pretoria, se transportaba en sillas de ruedas y estaba con respiración asistida, pero a pesar de ello luchó contra la enfermedad sin dejarse de mostrar en público.

Fearless on the pitch and off it. RIP Joost#joostvanderwesthuizen #RIPJoost pic.twitter.com/o2ke7gc0BC