El delantero Emmanuel Gigliotti viajará a Buenos Aires este viernes para firmar su nuevo contrato con Independiente, luego de llegar a un principio de acuerdo con su actual club, Chongqing Lifan de China, que aceptó ceder al jugador a préstamo sin cargo por seis meses.

Había sonado en Colón Gigliotti llega el viernes para sellar su incoporación a Independiente

Fuente: Télam

La negociación con el representante del atacante se halla en la etapa “de definición del monto de la operación ante una eventual opción de compra”, que (según trascendió) sería de “1,5 millón de dólares por la totalidad del pase y el 50 por ciento sobre el excedente ante una futura venta”, de acuerdo a lo que le reveló a Télam una fuente de la entidad de Avellaneda.



Gigliotti, de 29 años, se convertirá (de este modo) en la tercera cara nueva del conjunto de Ariel Holan, que ya se aseguró los arribos de los mediocampistas Walter Erviti (procedente de Banfield) y Nery Domínguez (ex Rosario Central que viene del fútbol mexicano).



El ex jugador de Boca Juniors, All Boys, Atlético Tucumán, San Lorenzo y Colón de Santa Fe, entre otras instituciones, tiene un contrato por cuatro años con la entidad china. En el rubro ventas, en tanto, Rosario Central iniciará gestiones para sumar al delantero misionero Martín Benítez, en caso de que no se concrete el arribo de Federico Carrizo, hoy en Boca.



El equipo de Independiente practicará este martes en doble turno, a puertas cerradas, en el predio que la entidad posee en la localidad bonaerense de Villa Domínico.