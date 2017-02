http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Señaló que lo que hizo "está mal, pero es habitual en el fútbol argentino".

Polémicos llamados en el fútbol argentino Lejos de arrepentirse, Angelici dijo que lo volvería a hacer

Daniel Angelici dio la cara. Aprovechó la presentación de los refuerzos, Agustín Rossi y Junior Benítez, para explicar los polémicos audios en los que está involucrado. "Nada es casualidad, todo es causalidad", dijo el presidente de Boca ni bien empezó su conferencia de prensa.

El hombre fuerte de Boca minimizó la situación y señaló que lo que hizo "está mal, pero es habitual en el fútbol argentino". Además consideró que "lo volvería a hacer" ya que "no quiero que me favorezcan, pero tampoco quiero que me perjudiquen".

Audios y escándalo. Angelici: "Estuvo mal el llamado, pero no me arrepiento de defender los intereses del club" https://t.co/g4FOiWGFSe pic.twitter.com/Y8FGC5EGAv — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 7 de febrero de 2017

Cabe señalar que los llamados al presidente del Tribunal de Disciplina y al presidente de la AFA se dieron en un momento clave para la entidad xeneize. Boca debía disputar un partido definitorio frente a Vélez, y el ganador iba a clasificar a la Copa Libertadores 2015. En esas escuchas, Angelici pedía que no le den muchas fechas a dos jugadores que habían sido sancionados en un torneo de verano (Erbes y Marín) y en la otra hablaba sobre la actuación del árbitro.

