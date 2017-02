http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El actor se pondrá al frente de la remake hollywoodiense de la premiada tragicomedia alemana que compite por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Este año cumple 80 Jack Nicholson protagonizará la remake de "Toni Erdmann" El actor se pondrá al frente de la remake hollywoodiense de la premiada tragicomedia alemana que compite por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

DPA

La noticia supone el regreso a la gran pantalla del ganador de tres Oscar, cuyo último papel fue junto a Reese Winterspoon y Owen Wilson en la comedia “How Do You Know”. Según “Variety”, Paramount Pictures -que no ha confirmado la noticia- ha adquirido los derechos del filme germano.

Kristen Wiig (“The Martian”, “Bridesmaids”) dará vida a la hija de Nicholson en esta historia dirigida por Maren Ade que desde su debut en Cannes, donde se llevó el Premio Fipresci, no ha parado de cosechar galardones, entre ellos el Premio del Cine Europeo a la Mejor Película.

Ade, que también firma el guión de la original, participará como productora en la remake en inglés. “Toni Erdmann” gira en torno a un padre que intenta recuperar la relación con su hija a través de un estrambótico alter ego.

Al parecer a Nicholson, que cumple los 80 este año, le encantó la película y fue de él de quien partió la propuesta para Paramount, señala “Variety”.