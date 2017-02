http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Dijo que la decisión de no convocar a paritaria genera “incertidumbre”

Balagué, crítica con la Nación

“Este año, por primera vez desde que está la ley de educación nacional, no hay apertura de paritarias nacional", dijo la funcionaria.

Dijo que la decisión de no convocar a paritaria genera "incertidumbre"

Balagué, crítica con la Nación

"Este año, por primera vez desde que está la ley de educación nacional, no hay apertura de paritarias nacional", dijo la funcionaria.