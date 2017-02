Para Sánchez el pedido de destitución de Andreu es "una maniobra extorsiva"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Cuatro concejales buscan correr del cargo al actual presidente del Concejo Municipal por mal desempeño. Pero para el intendente, se trata de “un apriete” porque se negó a incrementarles el salario.

La joven ciudad de Rincón parece no encontrar el rumbo en el marco de la vida legislativa que la circunstancia demanda. El manejo del vínculo, el institucional y el informal, entre la Municipalidad y los seis integrantes del Concejo, sigue siendo motivo de discordia y graves acusaciones cruzadas.

Tal es así que ayer, la oposición conformada por los justicialistas Raúl Rivas, Livia Simbrón, Teresa Facino a quienes se sumó Hugo Ferreyra, del Frente Progresista, solicitó una sesión extraordinaria para tratar la destitución del presidente del cuerpo, el oficialista José Luis Andreu. De convocarse, sería este viernes a las 10, en el recinto de calle Antón Martín.

En el pedido figuran concretamente el tratamiento del desmanejo administrativo y financiero del Concejo; requerir al Ejecutivo la presentación de los ejercicios económicos de 2014, 2015 y 2016; el presupuesto de gastos del Concejo para este año, según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento interno. Y finalmente, la posible destitución del presidente del Concejo municipal.

Rivas brindó los antecedentes que fundamentarían el pedido de extraordinaria. “Entendemos que Andreu mantiene una actitud pasiva ante la falta de autonomía del Concejo. Ésto no es de ahora, hay un avasallamiento y desprecio por parte del Ejecutivo de la actividad legislativa”, precisó el justicialista ante la consulta de este medio.

Al respecto mencionó que el DEM no responde los pedidos de informe, no aplica las ordenanzas que se sancionan y no envía información de los ejercicios económicos desde 2014, “lo que es una obligación desde que se sancionó la emergencia económica e hídrica”.

Detalles del mal vínculo

Para el concejal Rivas, la gestión de Carlos Sánchez mantiene una actitud de desprecio hacia el Concejo.

“No envía el presupuesto para los gastos de la actividad propia del cuerpo. Hace unos días llegó una intimación de que si no se pagaban las cuentas iban a cortar el teléfono. Ni siquiera tenemos hojas para las impresoras. Aunque parezca increíble, en mi cuarto año como concejal me habré reunido dos veces con el intendente. Nunca tuvimos una reunión para ponernos de acuerdo en temas de la ciudad”, remarcó Rivas.

En Rincón tiene plena vigencia la ordenanza que establece la erradicación de bolsas plásticas en supermercados, por ejemplo. Pero no se aplica ni existen controles al respecto.

La situación resulta por lo menos extraña ya que Andreu pertenece al Frente Progresista Cívico y Social. “Cuando le preguntamos (al presidente del Concejo) si hace los respectivos planteos al Ejecutivo, nos dice que no le dan bolilla.

Evidentemente, no tiene las aptitudes. Como justicialistas lo apoyamos en la elección como presidente, entendimos que era la mejor forma de restablecer el diálogo con el Ejecutivo. Privilegiamos el diálogo y la gobernabilidad en Rincón, pero no fue así”, concluyó Rivas.

"!Qué vayan a trabajar!”

Ante la consulta de este medio sobre la intención de destituir a Andreu, el intendente Carlos Sánchez, no escatimó acusaciones para los ediles y aseguró que se trata de una maniobra extorsiva. Tampoco disimuló su enojo.

“Ya lo vengo manifestando, están en campaña. De los seis concejales, tres son candidatos a intendente: Rivas, Ferreyra y Facino. El pedido de destitución es una intimidación infundada ya que ellos mismos lo votaron como presidente”, determinó el intendente.

Y continuó: “En diciembre se fueron de vacaciones, el Concejo está en receso, no tuvieron ni reuniones informales, hace dos meses que no trabajan y van a tener fundamentos para una destitución. Para eso debe haber una causa muy grave, como un ilícito y no hay nada de eso”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que la información de los ejercicios económicos “está enviada pero como no van a trabajar, no la leen”.

En un intento de ser claro en sus declaraciones, Sánchez agregó que “la movida” tiene dos aristas: una política y otra económica. “Los concejales me están pidiendo que les duplique el sueldo. Pero mi prioridad desde que soy intendente y Ferreyra me acompañó, son los servicios. No me van a torcer el brazo y la plata de la Municipalidad no es para pagar campañas”, disparó. Según Sánchez ese pedido existió, aunque fue verbal.

Para terminar, recordó que hasta hoy la ciudad no cuenta con el presupuesto 2017 ya que, tal como afirma, los ediles se negaron a tratarlo. “En diciembre cuando se trató en extraordinaria, Facino estaba de vacaciones en Brasil, ahora volvió y quiere más plata. No lo tenemos y los costos nos superan. Tenemos dificultades con los pagos a proveedores, pero les di prioridad y como consecuencia de eso, los concejales cobraron la mitad del sueldo. Por eso hacen todo ésto, ¡qué vayan a trabajar!”, remató. Un nuevo round podría darse el próximo viernes, en el modesto recinto.

