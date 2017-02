http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Se confirmó para este sábado, a las 18 Newell's - Colón: irán 3.500 allá y el resto lo verá por TV El partido de ida va en el Coloso y la revancha el sábado 18, también a las 18, en Santa Fe. Las entradas para los sabaleros costarán 150 pesos. El partido de ida va en el Coloso y la revancha el sábado 18, también a las 18, en el Cementerio de los Elefantes. Las entradas para los sabaleros costarán 150 pesos.

La cadena televisiva ESPN, que es una de las está en carrera como oferente para quedarse con la exclusividad de los derechos audiovisuales del fútbol argentino, confirmó en las redes sociales que este sábado desde las 18 televisará el primer amistoso entre Newell’s Old Boys de Rosario y Colón en el estadio coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia. Al cierre de esta edición se estaba llevando a cabo la reunión de seguridad, pero en principio tendrán 3.500 lugares —sólo populares a 150 pesos— los sabaleros que quieran estar el sábado en la Cuna de la Bandera.



Como se sabe, este doble cruce de sabaleros y leprosos surgió por motivos más que obvios en estos tiempos complicados del fútbol argentino. Por un lado, darle rodaje a los dos equipos, algo que tanto Eduardo Domínguez como Diego Osella necesitan. Por el otro, se cae de maduro, poder generar un ingreso de dinero para afrontar obligaciones en un febrero más duro que el enero pasado: sin fútbol, no ingresan los tickets y muchos dejaron de pagar la cuota en el mes a mes.



En principio, la idea es que cada club tenga 3.500 lugares de populares: Colón allá en el Coloso este sábado y Newell’s después acá el sábado 18 para la revancha.



“Por un lado, en el Coloso podemos ampliar el cupo de populares para Colón, pero no con plateas. A su vez, en Colón podemos darle esos 3.000 en la cabecera del Fonavi y agregarle unas 500 plateas que están al lado de esa cabecera”, dijeron a El Litoral desde los organismos de seguridad antes de ingresar a la reunión de hoy en Rosario (el síndico Barbieri viajaba en representación de la comisión directiva sabalera). En definitiva, la base será 3.500.



En las últimas horas, Colón oficializó la noticia en sus sitios oficiales: “El equipo de Eduardo Domínguez jugará ante el calificado Newell’s, de Diego Osella, una serie de encuentros amistosos tendientes a la preparación del segundo tramo del Campeonato de Primera División 2016/17.



“El primero de ellos, se disputará en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa. La cita será el sábado 11 a las 18. En tanto la revancha del mismo, se jugará en el Brigadier santafesino el sábado 18, también a las 18. Los sabaleros que deseen viajar al sur de la provincia, para presenciar el encuentro, deberán adquirir una entrada que tendrá un costo de 150 pesos. Vale aclarar que próximamente se informarán los horarios y lugares de venta de las entradas para nuestra parcialidad”.



En cuanto a lo que será la agenda semanal de Colón hasta llegar al mismo día del partido con Newell’s en Rosario, lo que comunica el área de prensa de la institución es lo siguiente:



— Hoy miércoles, por la mañana, el trabajo se desarrolló en el predio sabalero: fueron varios minutos de puro entrenamiento con movimientos tácticos.



— Mañana jueves, nuevamente en el predio, tareas de gimnasio, velocidad y fútbol por espacio de unos 30 minutos aproximadamente para el plantel de Eduardo Domínguez.



— El día viernes se trabajará en el predio: los jugadores están citados desde las 8.30.



— El sábado 11, que es el mismo día del partido, los jugadores están citados a las 9: tareas de fuerza, descanso en el hotel, almuerzo y viaje a Rosario para jugar con Newell’s.



Como era de esperar, una vez terminado el cruce con los rojinegros de Diego Osella, gozarán libres el resto del día sábado y todo el domingo sin entrenar.

Las entradas



Los tickets tendrán los siguientes valores: generales socios 50 pesos; generales no socios 100 pesos; plateas socios 100 pesos; plateas no socios 150 pesos. Los socios de Newell’s deberán tener paga la cuota de enero. No se otorgarán entradas protocolares. El valor de las entradas para los visitantes, en ambos encuentros será de 150 pesos.

Lo espera el equipo de Osella



Mauro Formica, volante de Newell’s (rival sabalero del sábado), hizo un balance de la pretemporada donde afirmó que el grupo está con un “envión anímico muy importante y la confianza es muy alta”. Mientras se espera por la vuelta del fútbol, el jugador indicó que se siente “muy bien de la cabeza y físicamente”, luego de pasar por varias lesiones, y consideró que junto a sus compañeros se pudo adaptar muy bien a la idea que propone el técnico Diego Osella.



“Es malo que se dilate el regreso del torneo porque habíamos terminado muy bien, pero los tiempos se alargan por la desprolijidad”, afirmó el “Gato”, en relación a las negociaciones que transcurren en la AFA.

“Estoy mucho más maduro”, confesó el jugador, que luego afirmó: “Me ayudó mucho el paso por Europa y México, donde me sentí muy bien y probé de jugar en otras posiciones”.



En otro tramo de la nota, Formica se refirió a la crisis económica del club, teniendo en cuenta la deuda con los jugadores: “No es la situación ideal pero esperemos que todo se solucione, y se pueda poner al día sobre todo con los más jóvenes que necesitan el dinero”.